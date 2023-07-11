本报记者 侯琳良

图①：韩克在搬运大鼓，为演出做准备。

图②：郭晶在直播销售农产品。

图③：肖岛（右）在观察水样。

图④：薛丽娜在查看小麦生长情况。

以上图片均为受访者提供

乡村振兴，人才是关键。习近平总书记强调，要引进一批人才，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，帮助他们解决后顾之忧，让其留得下、能创业。

近年来，在齐鲁大地上，很多青年主动从城市返回农村，在田野上磨炼本领，墩苗实干，成为乡村振兴的重要力量。这些大学毕业生、能人、农民工、企业家，为何做出这样的选择？这是一次怎样的“双向奔赴”？本报记者走近其中4位代表，倾听他们在广袤田野上唱响的青春之歌。

——编 者

脚踩田地，闻着麦香

80后女大学生化身“新农人”

堂堂大学生，回来种地？2008年3月，怀揣中国农业大学的毕业证，25岁的薛丽娜拽着男朋友李宁，放弃城里已到手的工作，回到家乡泰安市岱岳区马庄镇。有老乡不理解，这女娃娃苦读十余载，本来可以留在城里了，咋又回来了？

这样的议论让薛丽娜压力不小，但有父亲撑腰，她释然不少。父亲薛传谦是镇里的“老农机”，在田间地头摸爬滚打一辈子。正是父亲力邀，薛丽娜和男友李宁放下思想包袱，开启“新农人”之旅。

万事开头难。彼时，薛传谦在全区率先成立岳洋农作物专业合作社，起先村民不配合。薛丽娜和李宁，从早到晚，进村入户，做村民思想工作。

——“叔，加入我们合作社吧！”

—— “什么社？”

——“把地流转给我们，每股200元，流转费每亩600元。”

土地流转挺新鲜，村民一时不适应。和村民磨嘴皮，和镇里干部做沟通，最终合作社流转13.4亩土地，获得一笔新型经营主体贷款30万元，起步规模化种地。

玉米和小麦啥时播种，怎么科学追肥、打药，作物有怎样的生长习性……父亲这位种田老把式，一一言传身教。

风里来雨里去，薛丽娜黑了好几圈，手上起了茧。“最苦的不是地里的活。”薛丽娜记忆犹新，2017年6月，一场特大暴雨袭来，庄稼倒地，损失巨大。

这次打击，让薛丽娜心里打起了退堂鼓。然而，2014年底父亲因病去世，老人家“把合作社办好”的嘱咐一直萦绕在她耳边。薛丽娜和李宁互相打气，一咬牙一跺脚，决定继续干。

在挫折中前行，合作社发展思路愈发清晰：跟7个村合作，整村良种繁育，统一回收良种，单小麦一季增收300元以上；先后投资400多万元购进玉米收割机、播种机、无人飞行植保机等设备，以低于市场40%的价格，为当地农民提供种植、打药、收割等服务。

有挫折，也有收获。

828.7公斤！2019年6月12日，在自家的小麦高产攻关田，当测产专家喊出这个数字，薛丽娜和李宁喜极而泣。这个数字，创下泰安市有记录以来冬小麦亩产最高纪录，刷新当年全国高产攻关纪录。同年，玉米高产攻关田试产亩产达911公斤，同样创泰安市最高纪录。

“丽娜种地，扬眉吐气！”身边的老乡竖起了大拇指。国家级农民合作社示范社、第一批全国农作物病虫害专业化统防统治示范组织、全国粮食生产先进个人……薛丽娜获得了诸多荣誉。

合作社拔节生长！社员由当初22户发展到268户；土地流转由当初的13.4亩增加到1300亩；育繁推由原来的800亩扩大到1.5万亩；农业社会化服务由原来的5个村覆盖到36个村；引进推广农作物新品种由当初的20个发展到300多个。

走出校门、迈进田间已15年。薛丽娜说：“只有脚踩田地，闻着麦香，心里才踏实！”

注册品牌，开拓销路

34岁硕士女村官带村民致富

硕士毕业，到村里担任村党支部书记？今年34岁的郭晶，2020年5月通过遴选，来到离出生地不过两三公里的济南市平阴县孝直镇刘家庄村，担任村党支部书记。此前，她已担任乡村振兴工作专员一年时间。

以前的工作是城里民办高校的辅导员，新的选择令爱人宋移龙难以接受。

“你要还待在村里，咱们的家怎么办？”2020年10月的一天，宋移龙在电话那头的声音高了八度。两人原本商量，郭晶干乡村振兴工作专员满三年，就带女儿回城。谁承想，她的选择竟然还是乡村。三年时间，郭晶用行动证明了自己的选择是正确的。

“一个年轻姑娘当书记，咱村照旧没戏！”一些村民心里直犯嘀咕。

刘家庄村在全镇64个村中考核排名倒数第二，是出了名的“烂摊子”。第一次走进村委会办公室，三间平房，大门生锈……郭晶心里凉了半截。

郭晶决定先打感情牌，发挥学过健美操的优势，组织农村妇女跳广场舞。连续跳了三天，和村里大妈关系近了，但不满的声音也有。

挨骂也得干活，郭晶给自己打气。连续三板斧，逐渐打开局面。

第一斧，扫地。得知村里搞人居环境整治，考核垫底，郭晶心气难顺，随即抄起扫把铁锨，带头打扫村道卫生。连续一周，打扫队伍不断壮大，村容村貌变得整洁干净。村民拉呱说，这姑娘，挺踏实！

第二斧，修路。村里有条生产路，遭遇大雨，冲塌严重，秋收受到影响。正赶上县道整修，郭晶反复跑施工队。架不住郭晶的软磨硬泡，施工队挖掘机开了进来，铺垫石渣，免费平整2000多米。大伙议论说，这书记，真能干！

第三斧，蒸馒头。乡村工作，说一千道一万，增加农民收入是关键。郭晶筹资20万元，建起馒头房，注册品牌，生产石磨面大馒头。山里的馒头销往很多地方，村里15位留守妇女在家门口有了副业，多了一份收入。

“东西好，更要卖得好。”郭晶带领有干劲儿的村干部一起，设计“孝直小农夫”小程序，打通优质农产品出山渠道，销往济南45个社区、500多家超市。在郭晶的运营下，注册三个品牌，还搞起电商直播，刘家庄村山货出山之路，越走越宽。郭晶带宋移龙到村里转一圈，村民你一言我一语夸奖她，宋移龙紧缩的眉头舒展开来。

通过实干，村集体收入从负债数十万元到固定资产200多万元，村民的精气神越来越好。夜幕降临，郭晶和村民开心地跳起广场舞，其乐融融、欢声笑语。

放歌乡村，服务乡亲

农民工出身剧团团长救活地方戏

19年前的一顿散伙饭，韩克记忆犹新。2004年，莱芜市莱城区辛庄镇下陈村，蟠龙梆子剧团成员围在一起，酒喝了一杯又一杯。16岁的韩克热血沸腾，站起身碰杯酒：“我当团长，演下去！”

蟠龙梆子是传统剧种，有近300年历史，生旦净丑行当齐全，梆胡、琵琶、笙、二胡伴奏，唱腔婉转动听，在当地及周边流行。

韩克要当团长，第一个站出来反对的是母亲。爷爷、父亲、叔叔很早离世，初中辍学的韩克到城里打工，慢慢扎下根，成为家庭的顶梁柱。“不好好挣钱，跑回来唱戏？你咋想的？”母亲说。

彼时的剧团，可谓“一穷二白”：没经费，没服装，没设备。韩克骑自行车，往返80多里路，进城到工地干活补贴剧团。睡地板、吃冷饭，身边人都不理解。

演员接二连三退出，演出机会屈指可数，一场演出人均只挣5元……剧团难以为继，韩克依然坚持。

为何坚持？韩克说起一次经历：曾经在一个村庄演出，赶上大雨，村民冒雨观看，台上演员被热情感染，也冒雨演出。结束后，村民主动帮忙收拾道具，拉着演员的手盼剧团再来。村民的需要，正是剧团努力坚持下去的理由。

剧团生存的转机，源自韩克的一个大胆决定。2007年，韩克决定拍影视剧。一群人初中没毕业，双手长期拿锄头、挥锤子，居然想拍电视剧？

韩克和团员们下定决心。从开机、关机开始，还有拍摄、剪辑、作曲……一切从零起步。钱不够，剧团老艺人你五十、我一百凑。最终，4个月时间，一台家用DV拍摄，十几位农民演员参演，投资数千元，以韩克和戏班为创作原型，一部戏曲电视剧出炉。

蟠龙梆子搬上了银幕，其中一个片段，在网上流传，点击量达30多万。相关部门关注扶持，媒体深度聚焦。尝到甜头后，韩克再接再厉。从最开始音像出版发行到网上卖剧，“一部剧网上能卖到十万元甚至几十万元”，剧团造血功能增强，蟠龙梆子元素融入影视作品，传承蟠龙梆子艺术找到新路径。

一个草台班子，动静越来越大。韩克带领剧团成立影视公司，制作电视连续剧《二妮的山村梦》、院线电影《俺不是贫困户》、微电影《十五的月亮》等多部影视作品。其中蟠龙梆子作品走出国门，在智利、荷兰、西班牙等7个国家和地区入围电影节或展映。他们的作品先后获得中国电影家协会“优秀戏曲电影”、美丽乡村国际微电影艺术节主单元“最佳故事片”等荣誉。

从农民工到剧团团长，从小舞台到大屏幕，从民间戏剧到文化产业，韩克带领剧团走出了一条路。

济南市钢城区辛庄街道一处不起眼的农家院，正是剧团所在地。走进去转一圈，录音室、剪辑室、化妆间、小舞台一应俱全。练习的演员，身穿鲜艳戏服，走上戏台，举手投足，生动传神，唱腔婉转，余音绕梁。

“扎根农村，放歌乡村，服务家乡父老，是我们的荣光！”韩克望向戏台，深情地说。

心怀感恩，反哺家乡

返乡企业家助力乡村振兴

提上水瓶，出门左转，走十来分钟，来到村里的饮水站，把水桶放到饮水机龙头下，刷一下卡，5分钟后，水桶装满，再带回家——济南市济阳区曲堤街道胡家村党支部书记周清友说，这样的打水之路，全村170多户、600多人，走了10年。

一桶水能喝多久？“三天”，周书记咧嘴一笑说，“过去直接喝井水，如今能在家门口喝上纯净水，这要感谢肖岛。”说话间，他双手一拱，一脸真诚。

今年41岁的肖岛，通过寒窗苦读走出胡家村，读完大学白手起家创业，如今已是两家企业的董事长。

读大学时，肖岛就开始兼职。贴广告、卖信封、做家教，哪个挣钱干哪个。走出大学校门，肖岛找了一份工作，4年后辞职，创办采暖企业，起早贪黑，赚到了第一桶金。

2013年，小有成绩的肖岛却作出了常人难以理解的选择：回到“麦子地”，注册成立山东北成环境科技有限公司。

“麦子地”是肖岛家乡济阳曲堤街道北城工业园，北成环境是首家入驻企业。在城里干得顺风顺水，为何回到乡村？“家乡最熟悉最难忘，希望和家乡一起发展。”肖岛快言快语。

两年后，肖岛到胡家村担任村党支部副书记。肖书记不负众望，敢想敢干，接连三件事，获得乡亲们连连称赞。

第一件事，修路。村里的主干道，下雨一片泥泞，车辆进不来。路不顺，怎能发展？肖岛和村两委干部商量，必须修路，大伙一起筹资。要从口袋里拿钱，乡亲们起初观望。肖岛带头捐款5万元，两辆推土机开来，开工仪式上，鞭炮声声。眼看肖岛动真格，乡亲们纷纷凑钱，两条道路共投资50多万元，3个月时间便硬化通车。

第二件事，饮水。农村面源污染多，井水多为地表水，直饮对身体不好。肖岛利用企业优势，为村里免费安装井水净化设备，还免费维护。

第三件事，排水。村里居民建房，从没考虑排水，下雨天便雨水污水囤积。肖岛在外多方筹措资金，投资30多万元，在村舍前后建起排水沟。村里下雨就涝，成为历史。

肖岛不仅惦念着乡村，还惦记着乡村的人。在济北中学读高中时，家境贫困的肖岛，最喜欢穿校服，那样才和同学们穿着一样。深知贫困学子求学不易的肖岛，向家乡贫困学子伸出援手。2014年以来，他在济北中学、济阳一中等4所学校各设立20万元奖助学金。

暖心事，肖岛做了不少：竭尽所能，为老乡安排工作；拿出1万多元，为济阳一聋哑孩子植入人工耳蜗；为患白血病的3岁女孩发起募捐，筹集6万多元；每逢春节，带上礼品，慰问村里老干部、困难群众……

点开肖岛的微信头像：他面带笑意，手里拿着写了“感恩”两字的画板。“带着感恩的心打拼，希望企业进一步发展，帮助家乡更好更快振兴！”肖岛说。

《 人民日报 》（ 2023年07月11日 06 版）

(责编：胡永秋、牛镛)

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