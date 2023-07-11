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游客白天畅游绿水青山，夜晚感受街区“烟火气” ——

潘安湖畔，文旅消费好戏连台

2023年07月11日08:11 | 来源：新华日报
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原标题：潘安湖畔，文旅消费好戏连台

历时半年打造的夜间文旅新场景——“徐州之夜——徐州味·旅游季”7月6日晚在贾汪区潘安湖街道马庄村神农广场正式启动。随着190个大型防水光束灯、100个大型LED灯、36个大型飘影灯全部打开，夜空瞬间被照亮，淮海经济区首家沉浸式特色文旅街区正式开街。

非遗展演、汉服巡游、民俗手工体验……市民游客争相前来打卡，往日寂静的潘安湖畔流光溢彩，变得格外热闹。潘安湖风景区管理中心招商运营部部长王强告诉记者，景区一直以来存在夜游项目缺失的遗憾，自上月底“徐州之夜”项目试运营以来，这里成为徐州独具特色的“国潮沉浸式体验”夜游打卡地。

潘安湖曾是徐州面积最大的采煤塌陷区。2010年，贾汪区以“村庄易地搬迁、基本农田整理、采煤塌陷地复垦、生态环境修复、湿地景观开发”五位一体模式对塌陷区土壤进行重构，让潘安湖“变身”生态公园。

生态治理带来好风景，好风景更要有好“钱景”。今年3月，潘安湖风景区管理中心成立徐州之夜旅游发展有限公司，打造沉浸式特色文旅街区；6月30日，项目一期建成投入试运营，试运营首日便接待游客超10万人次。

“‘徐州之夜’让神农广场发生了很大变化，现在比过年还热闹。”马庄村村民刘真说，这里不仅有特色美食，还有新潮市集，个性潮饰、奇趣手作等网红产品，吸引不少年轻游客体验、购买。

火热的人气带动香包消费。在“徐州之夜”文化大集上，马庄香包店铺格外火爆。“我们列出中药配方，顾客可一边研磨中药，一边选取喜欢的花色，亲手制作自己中意的香包。”马庄村党委副书记、村委会主任王侠告诉记者，针对年轻群体推出的DIY香包备受青睐，每晚销售3000多元。

越来越多的年轻人集聚在此，让“船娘”朱雪宁干劲更足。忙完白天的摇橹工作，她又穿上汉服，带着直播设备来到“徐州之夜”街区，线上线下同步介绍当地民俗和情景演出背景，“为宣传家乡尽自己一份微薄之力”。

王强表示，今年以来，以文体旅活动赋能旅游发展，潘安湖街道结合时令举办汉服国风摄影大赛、“五一奇幻季·趣游潘安湖”、第二届潘安湖龙舟赛等一系列文体旅活动，景区文旅消费新场景不断丰富，客流较去年同期增长170%。

“徐州之夜”盘活潘安湖—马庄片区业态、撬动潘安湖夜间消费的同时，也不断丰富着贾汪区全域旅游内涵。来此“赶集”的市民李萌感慨：“白日里在青山绿水间体验滑翔伞、漂流，晚上来‘徐州之夜’街区感受‘烟火气’，格外惬意。”

作为国家全域旅游示范区，贾汪区今年以潘安湖5A级景区创建为抓手，对潘安湖主岛核心区、池杉保育林、重点游览线路停车场等进行提升改造，推动景区品质不断提升；从历史、传统工艺流程、产品营养等多角度深入挖掘潘安湖胖头鱼等农特产品文化内涵，让这片湖活力更旺、影响力更足。

把绿水青山变成金山银山，贾汪区文体广旅局副局长史俊文介绍，今年上半年，来贾汪旅游人数突破489万人次，给当地带来旅游综合收入约14.68亿元，同比增长83.9%。“我们还将提升潘安湖景区周边镇村环境，布点更多文旅项目，辐射带动休闲农业、文化产业、旅游服务业等，让更多村民吃上‘旅游饭’。”（记者 张涛）

(责编：曹淼、李源)
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