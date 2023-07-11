原标题：广西玉林：夜经济激发消费新活力

盛夏之夜，晚风习习，悠悠江水穿城而过，波光粼粼的水面倒映着两岸的霓虹灯。越来越多的市民走出家门，在烟火气十足的街巷享受夜生活的欢愉。

从广西玉林市容县县城驱车几公里，记者来到容县竹山湖欢乐谷景区，这里是居民夜生活的聚集地之一。灯光秀、歌舞展演、水上餐厅……各种吆喝声、音乐声不绝于耳，不少游客拿出手机现场拍摄，夜生活散发出新的活力。

晚上8时许，景区内人潮涌动，参观品尝特色小吃的游客络绎不绝。景区中心草坪的舞台上，歌舞表演和知识竞赛等活动吸引不少游客聚集。在一处鲜果酸料摊位，老板甘海莹正在为游客打包切好的水果。她7月1日开始摆摊，平均每天收入有100元。“我们本村的村民在这里摆摊免费，以前村里静悄悄，现在很热闹，大家的娱乐生活越来越丰富。随着人流量的增多，村里的小卖部也增多了。”甘海莹说。

为进一步增添人气，景区还根据游客喜好，丰富娱乐活动。“我们从7月1日到8月31日，针对不同人群开展各种不同活动，有小朋友喜欢的亲子嘉年华、变形金刚秀，也有青年群体喜欢的国风表演、电音节和泼水节等活动，希望丰富大家的暑期夜生活。”容县竹山湖欢乐谷景区策划现场总执行何道明说，政府还帮助景区协调落实游客停车、景区交通等问题，确保景区及夜市有序安全运行。截至目前，景区网上售票超过28万张。

深入景区腹地，喧嚣慢慢变得沉寂。月光如水，虫鸣蛙叫，微风阵阵。“这里是汽车露营区，目前我们102间房都已经住满，一般需要提前预约。游客可以在这里充分感受大自然，享受寂静时刻。”何道明说，不远处12间民宿也都住满了各地游客。

如今，夜经济持续升温，玉林市不少夜市与周边旅游资源、文化场所、商业场所融合发展。灯光璀璨的店铺、琳琅满目的商品、熙熙攘攘的人流……在北流市，当地在去年正式开园的乡贤文化公园旁建了一条夜市街，游客们既可以欣赏园林景观，又可以品尝特色美食，这里成为众多市民和周边游客的夏日休闲“打卡点”。“暑假期间，我每周都要来这里几次，气氛很好也很热闹，东西也好吃。”游客温雅珺说。

古色古香的阁楼、多彩的歌舞表演、炫丽的夜晚灯光秀……容县容州古城自治区级夜间文化和旅游消费集聚区将夜经济与古城景区、古城商业街等相融合，为游客提供多彩的夜生活。在容县都峤山汽车后备箱夜间大集市，500多个摊位依次展开。夜市相关负责人黄晓东说，集市位于都峤山景区停车场，为了丰富居民夜间生活，拓展增收渠道，景区决定晚上将停车场附近区域打造成夜市街。

在夜市街的一侧，不少居民在露营聊天。市民庞超珍拿起手机拍摄抖音视频，给好友介绍现场的火热情况。“我喜欢露营，这里也不用我自带设备，我经常带孩子过来玩。白天工作累了，晚上来这里很放松。”庞超珍说。

“我们在丰富夜间文旅消费场景的同时，有效激发经营主体活力，推动地方经济发展。”容县文体广电和旅游局局长刘标说，容县将积极引导经营主体从丰富业态、提升服务等方面着手，充分挖掘侨乡特色，不断拓展消费场景，推动夜经济提质扩容增效。（记者 黄庆刚）

(责编：曹淼、李源)

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