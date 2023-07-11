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夏日消费迎“热”而上 “太湖购物节”夏日消费季来了

2023年07月11日08:26 | 来源：新华网
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原标题：夏日消费迎“热”而上 “太湖购物节”夏日消费季来了

啤酒电音灯光激情碰撞、顶流网红美食组团上新、千商云集摆起嗨购盛宴、商文旅体联动优惠不断……随着7月8日晚首届太湖啤酒音乐节暨“太湖购物节”夏日消费季的启动，一场以夏“夜”为主题、聚合“吃住行游购娱”全领域的促消费活动在无锡拉开序幕。

此次消费季持续到8月底，期间将通过新消费、新经济、新模式、新业态创新消费供给，多维度拓宽消费场景，进一步提升城市商业活力和时尚消费潜力，助力无锡培育建设国际消费中心城市。

“热力”满满，开启夏日狂欢

当啤酒、音乐与“太湖购物节”这张城市消费名片相融合时，会呈现出怎样的一幅消费场景？

晚风拂来，夜幕下的太湖广场摆出市集，捧出一批批新奇好物，市民们穿梭在各大主题展销区域，在精致的展陈、详尽的推介、实惠的价格中感受无锡今夏消费季的诚意。

啤酒文化展示区里，视频、文字、图片的组合向大家诉说着无锡啤酒文化的发展变迁史。网红美食的展销区格外火热，前来游逛消费的游客多以家庭为单位，新奇的潮流美食、诱人的色泽香气让不少小店门前大排长龙。淄博烧烤也来了，成为现场人气最高的展位之一。“一直想去淄博，但没有时间，能在太湖音乐购物节现场吃到正宗的淄博烧烤，真的很不错。”市民成先生说。

趣味抽奖活动区同样人头攒动，各种文创用品、潮流饰品以及印有“一道来白相”“无锡显的窝”等无锡俚语的卡通画扇点燃了市民参与的热情。

舞台上街舞表演、霓虹闪烁、DJ演绎的多元视听享受更是嗨翻全场。

充满烟火气的美食、花样迭出的表演、琳琅满目的展品、缤纷多彩的娱乐……多种休闲业态齐聚、传统文化与新颖玩法巧妙碰撞的太湖购物节，为市民打造了一场引爆多巴胺的夏日狂欢。

品牌搭建，绽放城市活力

太湖啤酒音乐节只是开场，今年的夏日消费季期间安排了6场国际国内体育赛事、十大夏日夜市以及一系列消费促进活动。如开启夜间消费新玩法、新业态、新空间的“后备箱咖啡市集”“星空啤酒音乐派对”“城市露营派对”；针对暑期消费热点组织的夏日泼水狂欢节、夏日清凉节；传播无锡本土音乐作品的首届太湖原创音乐大赛；推广无锡街舞文化的首届太湖Hip-Hop街舞大赛；拉动体育消费热潮的2023国际篮联3V3大师赛、城市轻越野系列赛、水上休闲季系列赛等。

“在传统的商业促销活动之外，整合文旅体育资源，密集推出一系列文化旅游特色活动、体育赛事等，能多领域、全方位带动消费市场热度，更好地让商圈人气‘聚’起来，让无锡夜晚‘亮’起来。”市商务局相关负责人表示。

此次购物节在扶持本地消费品牌发展、提升时尚消费的国际化程度上进行了大胆尝试。

无锡本土啤酒新锐品牌谷事会的精酿啤酒唤起了消费者对“太湖水”啤酒的回忆；有“冰淇淋界奥斯卡”之称的“手工冰淇淋世界巡回赛表演赛”于7月8日—11日在万象城举办；8月在悦尚奥莱还有一场上海国际潮流饮品创意制作大赛无锡选拔赛，届时创意茶品、咖啡特调里还将融汇阳山水蜜桃等地方特产。

“以市场化运作驱动消费质态提升，打造潮流化、无锡味、国际范、烟火气的城市形象，消费品牌和地域文化品牌的引入是关键一环。”市商务局人士表示，这些活动不仅提升了无锡夏日消费层次和消费市场的国际化、前沿化水平，同时也以内涵消费提升着无锡城市品牌的知名度，帮助无锡在培育创建国际消费中心城市的道路上，擦亮品牌打出特色。

福利“下潜”，燃旺惠民经济

让消费者得实惠是购物节绕不开的话题。

“约110户商家参与活动，纯电动新能源汽车优惠3000元/辆、其他动力式新能源汽车优惠1500元/辆。”点开中国银联“云闪付”app“无锡消费券”专区，简单操作即可瓜分的3000万元新能源汽车购车优惠，是独属于无锡人的幸福。

以各大商贸企业、景点园区为主阵地，像这样的各类优惠福利在消费季期间处处可见：大东方百货、八佰伴、荟聚、万达广场等商业综合体推出年中狂欢和折扣盛宴；胡埭永昌汽车城、苏宁、奥特莱斯等汽车、家电、餐饮重点企业，开展暑期火爆让利促销；各重点景区、旅游目的地推出暑期优惠线路……

“太湖购物节”这一品牌推出两年多，优惠福利一年比一年“下潜”。此次“饿了么”投入2000余万元城市红包与补贴，推出无锡首个云端夜市“2023太湖购物节——饿了么夜市”，实力加码无锡夏夜消费。“活动期间，我们将根据无锡市民夜间消费习惯和特点，把夜市小摊的烟火气搬到线上，为广大市民提供更多元的渠道、更丰富的供给、更集中的优惠、更便捷的夜间即时消费体验。”“饿了么”相关负责人介绍，前半夜以餐饮生鲜、零售便利为主要活动品类，推出“抢88元大红包”促销活动；后半夜以零售、医药等为主要活动品类，开展“深夜急用极速达”便民服务。

值得一提的是，为进一步激活夜间经济消费市场，无锡首次推出地铁夜间免费出行政策，活动期间20时后过闸进站的乘客均可享受不限里程、次数的免费乘坐体验。（记者 朱国亮）

(责编：曹淼、李源)
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