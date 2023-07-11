人民网北京7月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，税务总局所得税司、科技部政策法规与创新体系建设司联合发布《研发费用加计扣除政策执行指引（2.0版）》。

2018年，税务总局所得税司联合科技部政策法规与创新体系建设司首次发布《研发费用加计扣除政策执行指引（1.0版）》，从政策概述、主要内容、核算要求、备案和申报管理等方面对研发费用加计扣除政策进行了全面解读，在指导基层税务人员准确理解把握政策，帮助企业及时、充分、准确享受政策红利等方面发挥了积极作用。

2.0版指引按照“实用性、全面性、专业性”的原则编写，旨在政策查询更加便捷、成文体系更加完善、文字表述更加专业，为企业提供“菜单式”政策查询服务。2.0版指引主要有以下四方面的特征：

一是注重体系化，展现政策要义“一览无余”。2.0版指引将1.0版指引中分散的政策要点进一步整合，并以“模块化”的形式展现“研发活动界定”“研发项目管理”“政策主要内容”“研发费用核算要求”“申报和后续管理”等内容，力求系统性、深层次展现政策要义。

二是注重实用性，力求政策内容“一目了然”。2.0版指引以“通用政策＋口径比较＋流程解读＋税务处理”等多种形式展现政策内容，逻辑清晰，一目了然，力求让纳税人和基层税务人员更加便捷查询、理解政策，更加准确适用政策。

三是注重全面性，剖析政策要点“一清二楚”。2.0版指引根据最新文件要求，对研发活动界定、研发项目管理、费用核算要求、申报和后续管理等进行了全面介绍，能有效帮助基层税务人员正确理解和把握政策执行有关要求，帮助纳税人依法依规享受研发费用加计扣除政策。

四是注重专业性，力求政策落实“一贯到底”。2.0版指引加强对研发活动界定与研发项目管理的解读，专门在第二章和第三章中增加了“研发活动边界的典型说明”与“研发项目流程管理说明”的内容，对研发活动与其他产业活动、其他科技活动的边界进行解读，并对研发项目从立项、实施、结题与资料等不同环节的管理要点予以说明，更好促进政策落地落细落准。

(责编：王震、高雷)

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