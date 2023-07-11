《<养老机构等级划分与评定>国家标准实施指南（2023版）》发布
2023年07月11日09:08 | 来源：新华网
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原标题：《<养老机构等级划分与评定>国家标准实施指南（2023版）》发布
记者10日从民政部获悉，民政部社会福利中心、全国社会福利服务标准化技术委员会近日联合发布《<养老机构等级划分与评定>国家标准实施指南（2023版）》，供地方开展养老机构等级评定工作时参考使用。
据了解，此次发布的实施指南包括环境、设施设备、运营管理、服务等多类内容。与2020年发布的《<养老机构等级划分与评定>国家标准实施指南》（试行）相比，此次发布的实施指南在框架、体例上整体保持一致，同时作出放宽对农村特困人员供养服务机构（敬老院等）的基础条件等调整，具有更强的协调性、适用性和可操作性。
记者了解到，下一步，民政部将指导各地以此次发布的实施指南为评价工具，组织开展养老机构等级评定工作，更好推动国家标准落地见效。《<养老机构等级划分与评定>国家标准实施指南》（试行）即日起废止。
(责编：申佳平、陈键)
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