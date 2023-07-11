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直播间开到工厂里 既带货也展示工艺

徐佩玉
2023年07月11日09:09 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：直播间开到工厂里 既带货也展示工艺

　福建省宁德市近年来加大电商人才培育，推动乡村振兴和经济高质量发展。图为不久前的一处农产品深精加工车间内，当地一名电商主播正在介绍羊肚菌产品。新华社记者 林善传摄

福建省宁德市近年来加大电商人才培育，推动乡村振兴和经济高质量发展。图为不久前的一处农产品深精加工车间内，当地一名电商主播正在介绍羊肚菌产品。新华社记者 林善传摄

　　直播间里不是千篇一律的背景板，而是忙碌的生产线、堆放整齐的仓库；主播在机器运转声的“伴奏”下做介绍，快递车直接开进厂房装箱——正在中国制造业领域兴起的工厂直播，让天南地北的消费者和生产企业直接“见面”。

　　逛工厂、看生产线、测试产品、了解岗位情况，一单单生意在直播间里产生。这种新型直播方式，不仅提高了产品销量，也增强了消费者黏性，不少企业反馈：“客户更多了，影响力更大了！”。

　　工厂直播，既带货也展示工艺

　　“这就是我们酿醋的大缸”“一会儿带大家去看包装车间”“大家购买的产品都是现场打包，快递车直接就拉走了”……在山西天庆诚电子商务有限公司的厂房里，主播手拿瓶装醋、身后是十几个大瓦缸，正在为直播间的观众介绍山西宁化府益源庆生产的醋类产品。

　　益源庆醋厂是山西省太原市一家久负盛名的老字号，位于繁华的闹市区桥头街宁化府胡同内。这里的陈醋已飘香百年，依托新技术、新平台，老醋装进“新瓶”，醋香飘得更远。

　　企业进驻电商平台是工厂直播的第一步。直连数亿用户的中国头部电商平台，成为众多老字号企业重焕新生的支点。

　　“我们从2021年开始尝试直播带货，也曾取得非常好的销量成绩。”山西天庆诚电子商务有限公司直播主管郭丽告诉本报记者，从去年3月开始，公司注册电商平台，开始尝试将直播间搬进工厂，向消费者直接展示酿醋工艺。“现场展示工艺的效果肯定比光靠口述好，消费者的感受更直观、黏性更强。不仅有利于巩固老顾客，对拓展新顾客也有明显效果。”

　　“我们有时候会早上五六点钟开播，给观众展示工人翻缸的过程。”郭丽说，他们还在包装车间里直播，展示仓库打包、发货的真实场景，“仓库外面停着一排排快递车的场景令人震撼，很多观众看到这样的场景都会在公屏上留言，也提高了直播间的活跃度。”

　　郭丽说，现在每到“双11”“6·18”等大促时就会在工厂里开播，平均在线人数能获得40%左右的增长，直播效果非常好。

　　比起在绿幕前直播，这种新型直播方式让消费者倍感亲切，还帮助企业迅速获得市场反馈。有企业表示：“借助直播电商，我们可以有针对性地调整生产计划，直接听到消费者的反馈，生产更多受市场欢迎的产品，提升销售额。”

　　过去，提起在工厂直播，有人会担心噪音偏大、背景不简洁、还可能影响工人作业。如今，越来越多的直播间走进工厂，用不断增长的销售数据证明了这种新型直播方式的良好效果。

　　拉近生产方与消费方的距离

　　广东潮汕牛肉丸是当地的特色招牌美食，深受全国各地“吃货”们的喜爱。从手打到机械捶打，潮汕牛肉丸实现了规模化生产并走向全国。

　　主营牛肉丸的潮庭食品股份有限公司通过入驻电商平台和直播带货，让这一美食成了爆款预制菜。去年7月底，潮庭牛肉丸入驻拼多多，加入“百亿补贴”活动后，月销售额达到了150多万元，大促期间甚至实现了日销10万元的目标。

　　在潮庭的直播间里，可以直观地看到牛肉丸的成型过程。工人先将牛后腿肉剔筋去油脂，再将牛肉切成条状放入机器内低温捶打，最终一粒粒牛肉丸从三台成型机内“跳”出。捶打过程中，有经验的老师傅时刻留意着肉泥的状态、颜色并负责加入佐料，这也是决定肉丸弹性的关键环节。

　　“公司成立电商部之后就开始尝试在工厂设立直播间。”潮庭食品股份有限公司副总经理陈嘉宇告诉本报记者，这种直播方式好处很多。一方面，通过直接将产品和服务全方位展示给消费者，拉近了企业与消费者之间的距离，提高了消费者的信任度。另一方面，可以加强互动营销效果，与消费者实时交流、互动，提高消费者黏性。陈嘉宇说：“近期有一个上海的老顾客就一口气在直播间下单了20多款产品，金额高达600多元。”

　　组建电商团队、从一线城市挖运营人才，年销售额由700多万元飙升至5500多万元，潮庭只用了3年时间。在看好线上渠道的陈嘉宇带领下，该公司的电商团队由4人拓展至70多人。“近年来线下销售渠道区域稳定。借助电商平台和直播的力量，未来潮庭要在线上‘突围’才能做到真正‘出圈’，成为爆款美食。”他说。

　　平台上，有消费者评论：“正宗的潮汕牛肉丸，通过航空快运从南国飞越千山万水，将潮汕美食送到我们餐桌上，非常喜欢。”

　　工厂里直播，也拉近了外贸企业与海外客户间的距离。山东领品机械科技有限公司在直播间里卖出了一台20万元的工业激光设备，该公司总经理张杰说：“没想到竟然能在直播间里直接成交！这种直播方式就像到国外参加线下展会，可以直接和买家面对面交流，向他们展示产品功能、测试产品性能，还省下了参展成本。”

　　云上探厂，直播带岗

　　除了卖货，这种新型直播方式还可以“带岗”。“带我们看一下厂房吧”“操作员的工资是多少钱一个月？”“机修学历有要求吗”……面对直播间里观众提出的各种问题，不仅有主播实时作答，更有现场实景直接呈现，主播带着观众一同走进车间、食堂、宿舍，解答广大求职者最想了解的问题。

　　日前，主要从事民族工艺品、毛巾、服装类产品生产及出口的湖北鄂龙工贸有限公司开展了一场“云上探厂+直播带岗”活动。在生产车间，一边是工人们忙着赶制订单产品，一边是公司人事主任卢芳带着主播参观厂房，沉浸式为观众介绍用工环境、车间工作情况、所招聘岗位职责、工作内容等。

　　“我们之前也参加过在室内开展的直播‘带岗’活动，但我觉得这种走进企业的直播形式更加直观，可以让求职者全面了解企业的相关情况，放心求职，同时也让我们能够招聘到更多的人才。”卢芳说。

　　以实景直播方式宣传推介企业招聘岗位，打破了线下招聘时间、空间局限，让求职者可以“身临其境”找工作，更减少了外地求职者的求职成本。一名求职者说：“以前外出找工作经常会花很多冤枉钱，交通、吃饭、住宿等开销自不必说，大量的时间耗费在路上，效果也不一定理想，而且往往很难提前了解到企业的真实情况。我们通过‘直播带岗’可以直观地看到工作环境和工作内容，对厂子会有一个初步的了解，也更放心。”

　　作为一种新型招聘方式，直播带岗目前面向的大多是蓝领工人，在制造业用工需求量大的长三角、珠三角地区较为火爆。“视频里看到工作是啥样，实际工作就啥样”“工资5000元到8000元”“岗位上六休一，全年订单稳定”“住宿为4-6人间，冬天有暖气，夏天有空调”“免费理发、洗衣服”……直播间里，主播一遍遍地向前来询问的求职者介绍用工信息。有意向的求职者可以在线投递简历，之后便会有相关工作人员电话联系、预约面试时间。

　　东莞市豪顺精密科技有限公司人力资源负责人付雁说：“从数据来看，我们网络招聘入职率同比增长16%。求职者能进一步了解多家企业的招聘信息，未来有可能成为我们企业主要的招聘方式之一。”

(责编：申佳平、陈键)
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