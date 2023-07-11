张蕴

原标题：晶硅光伏组件回收利用技术研究项目通过验收

退役光伏组件如何“变废为宝”？10日，记者从青海省科技厅获悉，青海省重点研发计划项目“晶硅光伏组件回收利用技术研究”通过专家验收。项目通过对晶硅太阳能电池组件材料的回收循环再利用研究，探索清洁能源固废规范回收以及可循环、高值化再生利用的新兴产业途径，已于2021年建成了我国首条具有自主知识产权的高质量综合法太阳能晶硅光伏组件回收中试线，综合回收率达92%，为我国晶硅电池综合回收利用提供了科技示范样板。

青海是全国清洁能源大省，是目前世界上大规模并网光伏电站最集中的地区，开展光伏组件回收可避免资源浪费。2017年起，黄河公司率先开展晶硅光伏组件回收产业化及设备国产化等关键技术研究，旨在将退役的光伏组件通过分类拆解，回收其中可重复利用的硅、银、铜、铝等材料，将退役光伏组件“变废为宝”。

据悉，该项目目前由国家电投集团青海光伏产业创新中心负责开发，项目针对退役晶硅太阳能电池组件回收技术，形成了以“机械拆除、热切割、选择性分离、热解、湿法提纯工艺”为核心的工艺技术路线，编制了完整晶硅太阳能电池组件回收产业化设备集成方案，并在西宁经济技术开发区建成可综合回收玻璃、铝边框、接线盒（线缆）、硅、焊带等主要产品的30兆瓦中试线。该条组件回收中试线的建成使国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司闭环形成多晶硅、硅片、电池、组件、支架、光伏电站规划设计及建设、运行维护、检测评价及组件回收的垂直一体化光伏全产业链。

国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司青海光伏产业创新中心产业检测与数据分析中心主任崇锋在接受科技日报记者专访时介绍，光伏组件回收中试线实现了光伏组件各核心材料的高效回收再利用，满足光伏上下游产业对回收产品的要求，真正实现产业绿色循环。

(责编：申佳平、陈键)

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