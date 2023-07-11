吴长锋

原标题：基于通用量子计算机的通信网络优化算法验证成功

10日，记者从安徽省量子计算工程研究中心了解到，中国移动通信有限公司研究院（以下简称中国移动研究院）与本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（以下简称本源量子）成功实现全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证，初步结果满足预期要求。

中国移动研究院未来研究院院长崔春风介绍，中国移动当前处于5G运营和6G研发阶段。5G的核心能力是增强移动宽带、大规模接入和超低时延高可靠通信，实现人—人连接的增强与物—物连接。6G将是感知、通信、计算、智能、大数据、安全融合的移动信息网络，将实现人—机—物的泛在连接，成为物理世界与虚拟世界的桥梁。

因此，相比5G，6G将面临更大规模业务优化、更大规模网络优化、更大规模信号处理和机器学习大模型训练等计算难题，经典计算与算法面临着巨大压力。

算力强大正是量子计算机的最大特征。当前，全球量子计算正稳步发展，已经在一些高算力需求行业得到试点性应用。“我们想尝试从一些典型场景中的小规模问题入手，来评估和验证量子计算在通信网络，尤其是6G中的应用可行性。”崔春风说。

本源量子软件中心总监窦猛汉介绍，针对5G现网中基站大规模天线参数的优化问题，本源量子通过有效建模、算法设计和真机验证，初步证明了量子算法在该类特定问题中的可行性，成为全国首个使用量子计算机真机进行通信网络算法验证的案例，实现了量子计算应用于通信网络的良好开局。

“这给了我们引入量子计算的信心。”崔春风表示，下一步，中国移动将进一步扩大问题规模和类型，设计性能更优的量子算法，推动量子计算阶段性融入通信网络中。通过量子计算与通信融合创新，驱动量子计算与通信产业融合发展，为移动信息网络发展探寻跨越式路径。

(责编：申佳平、陈键)

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