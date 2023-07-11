乔雪峰

人民网沧州7月11日电 （记者乔雪峰）船员是交通劳动者大军的重要组成部分，是水上交通运输的基础要素，保持一支稳定、高素质的国家船员队伍，对于保障水上交通安全，服务加快建设交通强国至关重要。

交通运输部发布数据显示，截至目前，我国共有注册船员190余万人，其中海船船员突破90万，内河船员近100万人，持有有效海船适任证书的船员54万人，其中国际航行船舶船员38万人，沿海航行船舶船员16万人，年外派海员约13万人次，是名副其实的船员大国。

2023年7月10日，中国航海日论坛——第九届中国国际海员论坛在沧州召开，本届论坛以“重塑海员地位：让海员享有充分的职业保障”为主题。针对重塑海员地位这个主题，交通运输部原副部长徐祖远在致辞中提出了四点倡议：一是要把海员提高到国家战略人才资源的地位；二是企业要真正将海员视为第一资源和核心竞争力；三是为海员提供充分的职业保障，让海员享受新时代美好生活；四是推动中国海员走出去，打造中国海员靓丽名片。“希望全行业、全社会能够共同关注、关心、关爱海员群体，维护好海员权益，为交通强国、海洋强国建设提供重要的人才保障。”

“海员是航运未来的核心，航运的发展离不开海员，关心关爱海员职业发展、健康成长是航运业平稳发展的基础和保障。”中国航海学会副理事长张宝晨在致辞中表示，未来要继续弘扬“爱国、进取、敬业、奉献”的海员精神和新时代航海精神，牢记“国之大者”，推动中国海员队伍高质量发展。

沧州市人民政府副市长薛青松指出，海员作为航运事业发展的第一资源，为各个国家地区的经济发展、文化交流搭建起沟通的桥梁，探讨海员职业保障良策，为打造一支高素质海员队伍积极建言献策意义重大。

交通运输部海事局船员管理处副处长李跃全在主旨演讲中指出，海事局未来将围绕深化船员培训考试体系改革、强化船员职业保障、加强行业自律管理等方面的工作，坚持服务大局、保障全局，坚持以人为本、优化环境，坚持多元共治、企业主体，立足全面建设社会主义现代化国家大局，找准船员在服务构建新发展格局、有效支撑交通强国、“一带一路”建设、平安中国等国家战略中的定位和方向。

中国海员建设工会常委、广东省海员工会主席许国胜提出，改善船员职工工作和生活条件，是一项关系到中国航运业人才素质与未来发展的系统性工程。

中国船东协会秘书长张爱国在论坛上中从船东角度出发剖析船员队伍面临的主要问题，他指出，船东在高素质船员队伍建设中的责任，并呼吁推动高素质船员队伍建设，中国船东协会作为行业机构也将继续发挥高素质船员队伍建设的保障作用，保障船舶航行安全，维护船员队伍稳定搭建平台，为推动我国海运强国建设贡献力量。

(责编：申佳平、高雷)

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