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河南：立足防大汛抗大险 保障水库运行安全

欧阳易佳
2023年07月11日09:32 | 来源：人民网
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河南省济源市沁河河口村水库。水利部供图

河南省济源市沁河河口村水库。水利部供图

盛夏时节，站在沁河河口村水库大坝，远眺坝上高峡平湖，碧蓝如镜。

“我们积极探索，通过公开招标、询价、竞争性谈判等形式，对水库电站运维、工程设施养护、机电设备运维等实行物业化管理、专业化运管，初步实现了专业事让专业人干的水利工程管护新模式。”沁河河口村水库运行保障中心主任李永江说。

沁河河口村水库是一座大（2）型水利枢纽工程。立足于规范管理行为、提高管理能力、保障工程运行安全，沁河河口村水库运行保障中心不断完善运行管理制度、标准以及管理设施，编制《工作手册》《制度手册》等，启动标准化创建工作，保障水库连续6年安全运行，成功抵御2021年4510m3/s洪水，保障51万亩农田灌溉、49.9万人生产生活用水。

河南省济源市沁河河口村水库开闸泄洪。水利部供图

河南省济源市沁河河口村水库开闸泄洪。水利部供图

沁河河口村水库，是河南省水利工程运行管理工作的一个缩影。河南省现有注册登记水库2511座，多年来发挥了防洪、灌溉、供水、生态、发电等综合效益。河南省水利厅统筹发展和安全，树牢底线思维、极限思维，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，汛前全面建立“层层负责、人人有责、各负其责”的工作体系，立足防大汛、抗大险、救大灾，全面安排部署水利工程运行管理。

河南省灵宝市窄口水库。水利部供图

河南省灵宝市窄口水库。水利部供图

“一是强化工程安全管理，持续开展水库除险加固和运行管护，消除重大安全隐患；二是分级落实水库管理责任，完善管理制度，建立健全运行管理长效机制；三是全面推进标准化管理、强化培训、综合施策，切实提高水库运行管理水平。”河南省水利厅运行管理处处长宋德海介绍道。

“十四五”以来，河南省多渠道筹集资金88607万元，安排实施了7座中型水库、60座小型水库除险加固项目。推进实施2362座小型水库雨水情测报设施、1191座小型水库大坝安全监测设施建设，对全省2356座乡镇村组分散管理的小型水库因地制宜实行区域集中管护、政府购买服务、“以大带小”等专业化管护模式，落实小型水库“巡库员”2386人，长效管护机制初步建立。

(责编：申佳平、高雷)
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