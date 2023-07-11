原标题：湘聚智能制胜新局 |新华三智·行中国2023湖南峰会召开

7月7日，由紫光股份旗下新华三集团主办的“湘聚智能制胜新局——新华三智·行中国2023湖南峰会”在长沙圆满举行。政府领导、权威学者、技术专家、行业领袖，以及合作伙伴代表等齐聚一堂，共话数字经济崭新未来，共绘数字湖南美好蓝图。

精耕务实开新局，共话数字经济崭新发展

峰会伊始，中国工程院院士、湘江实验室主任、湖南工商大学党委书记陈晓红在致辞时表示，当前，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。作为湖南“四大实验室”中首个揭牌的新型研发机构，湘江实验室将以加快实现高水平科技自立自强和强化国家战略科技力量为使命，与新华三等领军企业携手合作，积极推动科技创新与成果转化进程。

近年来，湖南以实现“三高四新”美好蓝图为章程，数字经济大盘提升显著。湖南省委网信办副主任郭天保致辞时表示，今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是湖南迈入全新发展阶段的一年。接下来，湖南将为实现“三高四新”美好蓝图，不断优化营商环境，与各位共同擘画湖南数字经济高质量发展的美好未来。

峰会上，新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民向与会嘉宾作《精耕务实为时代赋智慧》主题演讲。他提到，在前不久举办的2023 NAVIGATE领航者峰会上，新华三发布了“精耕务实、为时代赋智慧”全新品牌战略、AIGC开放战略以及多款重磅新品和解决方案，再次吹响了向数字经济进发的冲锋号。接下来，新华三将抢抓时代新机遇，加速推进政府、教育、医疗、交通、制造等行业数字化变革和智能化升级，在精耕务实中为时代赋智慧!

湘聚智能谱新篇，共绘数字湖南美好蓝图

作为湖南数字经济发展的重要参与者和见证者，新华三集团深耕湖南20年来，有力推动了湖南百行百业数字化转型升级。新华三集团数字中国研究院副院长刘毅在《躬耕百行百业做数字化解决方案领导者》主题分享中表示，新华三致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。面对数智时代新机遇，新华三将一如既往的坚持把“让AI有爱”作为自己的追求，躬身入局智能新时代，精研云智原生技术，深耕客户应用场景，以务实理念打造领先的数字化解决方案。

峰会上，来自不同领域的嘉宾们分别就智能制造、智慧校园、数据安全等数字化转型实践进行分享。中联重科-中科云谷科技有限公司副总经理杨辉谈到，近年来中联重科基于“端对端”的数字化转型思路，以“颠覆旧的商业模式，建立新的商业模式”的核心理念，加快企业数字化转型升级步伐。目前，中联重科“端到端”数字化转型实践已深入9大场景，可实现经营管理“想得明、看得见、有细节、有质量、拉的通、管得住”等目标。

中南大学信息与网络中心副主任黎胤分享了智慧校园的实践心得。他认为，数字新基建可以有力支撑教育高质量发展。为适应教育数字化转型发展新需要，中南大学聚焦学校“双一流”建设，在现有信息化建设的基础上，提出了“一张网”工程建设目标。目前，不仅实现万兆光纤入室，还实现了全场景的Wi-Fi 6无线网络覆盖。

中国电信湖南政企客户部副总经理、湖南电信安全产品中心负责人曾龙在分享数据安全实践时说，天翼云承载国之重托，是打开数字中国之门。湖南电信在与新华三合作共建“安全大脑”过程中，共同打造了省内最大规模、最高性能的安全分析平台——“智算”平台，通过可信安全大脑+网络原生安全，将云资源和网络资源紧密耦合在一起，目前已在湖南天翼云平台稳定运行超过665天。

为了更直观地感受新华三集团在数字领域的领先技术、创新产品，以及实践成果。新华三在峰会期间设置了科技展区，新华三800G CPO硅光数据中心交换机、新一代400G园区核心交换机、全栈液冷、智能算力旗舰、AIGC应用、全场景智原生Wi-Fi 7等解决方案，以及数字大脑、智能制造、嘿板OS互动体验、WorkSpace办公体验等最新成果悉数亮相，受到与会嘉宾的广泛关注和一致好评。

面对百年未有之大变局，湖南正迎来前所未有的发展新机遇。未来，新华三集团将持续深耕湖南，在“云智原生”战略指引下，秉持“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，积极发挥领军科技企业创新优势，携手广大合作伙伴，为助力湖南数字经济做强做优做大贡献新的更大力量!

(责编：曹淼、李源)

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