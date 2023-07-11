人民网北京7月11日电 （黄盛）中国人民银行、国家金融监督管理总局10日发布通知，将此前公布的支持房地产市场平稳健康发展的两项金融政策进行调整，适用期限统一延长至2024年12月31日。

中国人民银行有关负责人表示，此举综合考虑了当前房地产市场形势，为引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大“保交楼”金融支持。

据介绍，2022年11月11日，中国人民银行、原银保监会联合出台《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了16条支持政策，其中两条政策规定了适用期限。

此次新发布通知的延期政策主要集中于两方面，一方面是支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期的政策，另一方面是鼓励金融机构提供保交楼配套融资支持的政策。

具体来看，在存量融资展期方面，原政策规定“自本通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期1年”。此次政策调整后，“2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年”。另外，原政策规定“自本通知印发之日起半年内，向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类;对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责”。此次调整后，适用期限也延至2024年12月31日前。

据悉，中国人民银行货币政策委员会召开的2023年第二季度例会表示，因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，促进房地产市场平稳健康发展，加快完善住房租赁金融政策体系，推动建立房地产业发展新模式。

“在本轮稳增长政策发力过程中，稳楼市将是一个重要的发力点。”东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，此次延长两项金融政策，是继6月5年期以上LPR报价下调、引导居民房贷利率下行后，房地产行业支持政策再度加码。延期的两条政策重点指向房地产供给端，有助于进一步缓解房企资金压力，促进“保交楼”，提振楼市信心。

王青认为，若各类政策调整到位，三季度末楼市有望走出趋势性企稳回升势头，四季度房地产投资也将出现回暖。这不仅会有力提振整体消费和投资信心，激发经济内生增长动能，还能切实防范重大经济金融风险。

中国人民银行有关负责人表示，各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。（实习生王鼎伦对此文已有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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