人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

筑巢引凤培育新动能 山东淄博解营村蹚出人才振兴新路径

人民网记者 李栋
2023年07月11日16:52 | 来源：人民网
小字号

乡村振兴，人才是关键。近年来，山东省淄博市张店区房镇镇解营村通过“筑巢引凤”，探索懂技术、有文化、会经营、善管理、愿返乡的人才队伍建设，培育农村发展新动能，激发乡村振兴内生动力。

“借助城镇化发展大势和城市形象推广浪潮，走出一条特色化的发展道路，是实现‘村庄美、产业兴、农民富、环境优’发展目标的重中之重”。解营村党支部书记、村委会主任耿俊义表示，十年前的解营村，交通不便，发展滞后。如今的解营村，村整体经济已然排入片区前列，村集体及村民资产大幅增长，各项福利稳步提高，这正是得益于面向全社会的“人才落户政策”。

为了引得凤凰来，村两委经过调研论证，紧扣市、区政府利好政策，结合村情村况，提出了面向全社会的“人才落户政策”：所有落户解营村享受村民待遇的人员，与原籍村民享受同等福利待遇，可参与村内乡村振兴项目，共同分享村集体经济增长成果。

“从国家的人才强国战略，到淄博市委市政府的人才‘金政’50条，阐明了想突破想创新就需要筑巢引凤，建设人才梯队。”耿俊义说。为了留住更多人才，解营村提供了涵盖就业、购房落户、子女教育、全民就医等支持和保障。

事非经过不知难，成如容易却艰辛。“面对要分‘集体利益蛋糕’的状况，首先要做通村民思想工作，让村民敞开自己的自留地，先把‘蛋糕’分出来，才能让村民将外来人才当成自家人。”耿俊义说，如今在上级党委、政府的指导以及全体村民的共同努力下，辖区范围内有各类科技、电子信息、工业类企业40余家，优越的就业环境正吸引着各类人才落地生根。

耿俊义表示，下一步全体村民将奔着走向共同富裕的目标，一步一个脚印扎实前进，努力实现“产业兴旺、村美人和”的乡村振兴新局面。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
筑巢引凤培育新动能 山东淄博解营村蹚出人才振兴新路径
　　乡村振兴，人才是关键。近年来，山东省淄博市张店区房镇镇解营村通过“筑巢引凤”，探索懂技术、有文化、会经营、善管理、愿返乡的人才队伍建设，培育农村发展新动能，激发乡村振兴内生动力。…
业界热议钢铁业节能减排：以减污降碳协同增效助推绿色高质量发展
　　人民网北京7月11日电 （记者杜燕飞）日前，在2023（第十四届）钢铁行业节能减排论坛上，与会嘉宾表示，钢铁行业是我国经济发展的基础和支柱产业，是落实减污降碳的重点行业，其绿色低碳高质量发展对于全面建设社会主义现代化国家具有重大意义。要以能效提升、减污降碳为抓手，优化钢铁产业结构，研发应用先进清洁生产技术，提高资源能源利用效率，优化污染治理设施运行水平，实现经济效益和环境效益双赢。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部