人民网记者 李栋

乡村振兴，人才是关键。近年来，山东省淄博市张店区房镇镇解营村通过“筑巢引凤”，探索懂技术、有文化、会经营、善管理、愿返乡的人才队伍建设，培育农村发展新动能，激发乡村振兴内生动力。

“借助城镇化发展大势和城市形象推广浪潮，走出一条特色化的发展道路，是实现‘村庄美、产业兴、农民富、环境优’发展目标的重中之重”。解营村党支部书记、村委会主任耿俊义表示，十年前的解营村，交通不便，发展滞后。如今的解营村，村整体经济已然排入片区前列，村集体及村民资产大幅增长，各项福利稳步提高，这正是得益于面向全社会的“人才落户政策”。

为了引得凤凰来，村两委经过调研论证，紧扣市、区政府利好政策，结合村情村况，提出了面向全社会的“人才落户政策”：所有落户解营村享受村民待遇的人员，与原籍村民享受同等福利待遇，可参与村内乡村振兴项目，共同分享村集体经济增长成果。

“从国家的人才强国战略，到淄博市委市政府的人才‘金政’50条，阐明了想突破想创新就需要筑巢引凤，建设人才梯队。”耿俊义说。为了留住更多人才，解营村提供了涵盖就业、购房落户、子女教育、全民就医等支持和保障。

事非经过不知难，成如容易却艰辛。“面对要分‘集体利益蛋糕’的状况，首先要做通村民思想工作，让村民敞开自己的自留地，先把‘蛋糕’分出来，才能让村民将外来人才当成自家人。”耿俊义说，如今在上级党委、政府的指导以及全体村民的共同努力下，辖区范围内有各类科技、电子信息、工业类企业40余家，优越的就业环境正吸引着各类人才落地生根。

耿俊义表示，下一步全体村民将奔着走向共同富裕的目标，一步一个脚印扎实前进，努力实现“产业兴旺、村美人和”的乡村振兴新局面。

(责编：杨曦、高雷)

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