人民网北京7月11日电 （记者杜燕飞）日前，在2023（第十四届）钢铁行业节能减排论坛上，与会嘉宾表示，钢铁行业是我国经济发展的基础和支柱产业，是落实减污降碳的重点行业，其绿色低碳高质量发展对于全面建设社会主义现代化国家具有重大意义。要以能效提升、减污降碳为抓手，优化钢铁产业结构，研发应用先进清洁生产技术，提高资源能源利用效率，优化污染治理设施运行水平，实现经济效益和环境效益双赢。

“钢铁业的任务是转型升级，绿色低碳是转型的方向，但绿色低碳不是行业的某一项重要工作，而是覆盖全领域、贯穿全过程的系统工程。”中钢协党委书记、执行会长何文波强调。钢铁行业节能减排是一项实实在在的工作，需要扎扎实实地持续推进，既需要及时进行回顾总结，也需要根据环境变化和工作进展，对下一步工作方向和工作重点做出校订和部署。

中国工程院院士杜祥琬表示，推动我国“双碳”目标实现，应实施节约提效优先、能源安全、非化石能源替代、再电气化、资源循环利用、固碳、数字化、国际合作八大举措。实现“双碳”目标是复杂的系统工程，也是科学的转型过程，要保持战略定力，把握好节奏，积极而稳妥推进；要先立后破，把好事办好，深刻推动经济、社会的变革和进步。

“大气污染治理工作为钢铁行业提质增效提供了有效助力。目前大气污染形势依然严峻，变相新增产能风险仍然存在，结构性问题尚未根本解决，供需平衡矛盾突出，企业之间绿色发展水平分化加剧。”生态环境部总工程师刘炳江表示，下一步，钢铁行业要强化改革攻坚成果，持续巩固供给侧结构性改革成果；强化高质量超低排放改造决心，促进减污降碳协同增效；强化企业规范化运营管理；强化减污降碳共性技术示范应用，推动钢铁行业绿色高质量发展。

推动工业节能与绿色低碳发展，是破解能源资源环境约束瓶颈、实现高质量发展的内在要求，是降低工业领域碳排放、实现“双碳”目标的重要途径，也是推动产业结构优化升级、培育经济增长新动能的有效举措。

“在提升钢铁行业节能和能效方面，工信部将继续落实《工业能效提升行动计划》，以先进节能技术推广应用为抓手，发布工业和信息化领域节能降碳技术装备目录，推进技术节能；以加强能效对标达标为关键，持续开展能效‘领跑者’企业和绿色工厂建设，推进管理节能；以用能清洁低碳转型为导向，加快工业绿色微电网建设，提升工业用能电气化水平，推动结构节能。”工信部节能与综合利用司副司长丁志军说。

国家发改委资源节约和环境保护司处长熊哲表示，面向碳达峰目标和碳中和愿景，钢铁行业要以绿色化、低碳化为抓手推动高质量发展，巩固化解过剩产能成果，推进节能增效，推进清洁能源替代和工艺技术更新，注重提升基础能力，在落实“双碳”目标任务中锻造产业发展新优势。钢企要加大绿色低碳技术创新、商业模式创新和管理创新，在实现“双碳”目标中实现新的发展，推动钢铁行业绿色低碳高质量发展迈上新台阶。

冶金工业规划研究院院长范铁军表示，节能提效是钢铁行业有效的减碳控排方式，要优化原燃料结构，调整流程结构，推进高质量超低排放改造，积极发展循环经济，创新低碳冶炼技术，构建协同增效管控平台。超低排放是推动钢铁行业绿色转型升级、助力国家污染防治攻坚战的重要举措。其不仅是单纯末端治理，更是一场全方位的绿色革命，下一步要强化主体责任意识，合理选择工艺路线，强化源头和过程控制，促进减污降碳协同，严格做好评估监测，实现精准治污、科学治污、依法治污。

(责编：杨曦、高雷)

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