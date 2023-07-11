原标题：陕投集团金泰化学：科技赋能高质量发展 绿色智能树行业样板

陕西金泰化学科技集团有限公司（以下简称金泰化学）是一家集行业众多先进技术工艺和生产装置于一身的大型化工企业。绿色、智能、高效、节能是该企业的鲜明特色，其建设的省级重点项目“首套应用无汞催化技术60万吨/年高性能树脂装置节能减碳清洁高效一体化示范项目”致力于推动行业绿色智能发展，成为科技赋能高质量发展的行业典范。

“我们在全面落实全省‘三个年’活动部署，聚焦高质量项目推进，主动投入行业关键性创新技术研究应用，全力推进60万吨/年高性能树脂装置节能减碳清洁高效一体化示范项目建设，将于年内实现试运行。”金泰化学党委书记、董事长席引尚表示，项目投产后将显著带动区域经济发展。

四项技术擦亮绿色低碳发展新底色

金泰化学“60万吨/年高性能树脂装置节能减碳清洁高效一体化示范项目”由“60万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新示范项目”和“120万吨/年电石资源循环综合利用项目”组成，形成高性能树脂完整产业链。

“让现代化化工产业显现强大动力，我们在项目建设过程中采取了多项先进技术，以‘四项技术’引领行业标杆。”金泰化学副总经理张军锋说，在推进省级重点项目“首套应用无汞催化技术60万吨/年高性能树脂装置节能减碳清洁高效一体化示范项目”建设中，金泰化学持续加大科技赋能推进项目建设力度，提升项目承载力和吸引力，补链、延链、强链，深挖增值潜力。

“无汞催化合成氯乙烯绿色技术”从源头上实现树脂生产无汞化，消除了汞污染，进一步减少了能源消耗和碳排放，该项技术被陕西省国资委列入省属企业关键核心技术攻关清单；“电石渣制氧化钙循环利用技术”实现“电石—聚氯乙烯—电石渣—氧化钙—电石”产业链循环，最大限度降低电石生产过程中的碳排放，降低石灰石开采，解决了困扰行业发展的电石渣固废处理难题，是电石行业绿色可持续发展的关键核心技术；“含盐废水零排放技术”采取以废治废、降低成本新技术，实现对含盐废水的深度处理和全部回收利用，在行业率先实现“零排放”。

在国家节能中心主办的“聚氯乙烯绿色发展创新技术研讨会”暨“电石法聚氯乙烯绿色低碳节能减排创新技术”评价会上，由中国工程院院士、清华大学教授金涌，中国科学院院士、华东师范大学教授何鸣元，中国工程院院士、北京工业大学党委副书记、校长聂祚仁等组成的专家组对以上三项技术作出高度评价，认为以该三项技术为主的电石法聚氯乙烯绿色低碳创新技术的研发与应用，突破性地解决了汞污染、电石渣固废、含盐废水等难题，在固废资源循环利用、节能降碳等领域发挥了重要作用，为我国电石—氯碱行业节能减排提供了样板，整体达到国际先进水平。

“短流程有机废水处理技术”从根源上解决了兰炭废水污染问题，攻克制约行业清洁生产的瓶颈，是榆林市唯一一家获得污染治理方向2022年中央预算内投资的技术项目。

“减排不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路，在发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。”金泰化学有关负责人说。金泰化学一体化项目集成应用以上技术后，每年可消除汞排放28.8吨、减碳9万吨、节约用水145.46万立方米，烧碱、PVC等产品单位能耗与行业平均水平比较，每年将节约标煤18万吨，减少二氧化碳排放 95.52 万吨，比传统产业链节能6.4%，减碳27.07%。

一项项先进技术，彰显了金泰化学推动能源绿色低碳高质量发展的步履坚实。一项项科技创新成果为企业质的有效提升和量的合理增长提供了坚实保障，也为行业绿色发展和产业转型升级提供了先行先试的路径。

三项举措培育高质量发展新动能

科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。金泰化学坚持把技术创新摆在公司发展全局的核心位置，通过搭建技术创新平台、培养技术创新人才、强化和改进创新人员作风建设，推动绿色低碳高质量发展。

完善科技创新机制，激发创新创造活力。金泰化学制定了企业内部知识产权管理办法、科技工作管理办法等多项制度，成立科学技术委员会，完善创新管理机制，以强有力的顶层设计，为公司技术创新管理搭建了严密的体制机制保障。同时，列出任务清单，把科技论文、专利技术等技术创新成果作为检验技术研发骨干作风能力的“试金石”，加快推进科技进步和创新步伐，截至目前取得专利90项，另有60余项正在梳理申报中。

搭建技术创新平台，促进技术创新蓬勃发展。以建设“一流”示范项目为目标，以需求为牵引，加强与中科院过程所、南开大学、清华大学、西北有色研究院、榆能集团等科研院所、高校、企业合作，开展电石渣制活性氧化钙新工艺技术开发、大型电热釜镁冶炼技术等产学研合作研究，推进技术成果转化应用。

加强科创人才培养，不断提升自主创新能力。以“科技部门专职人员+其他兼职人员”的方式鼓励全员参与技术创新，在全公司开展“五小”创新活动，以多项激励、多种培训激发各类人才创新活力、培养技术创新能力，全力打造一支高水平科创队伍，为实现高质量发展提供智力支撑。

“技术创新来源于生产，最终也要为生产服务。我们通过在生产技术管理部门设置专岗，负责收集生产一线员工对技术创新的需求和想法，定期交流论证、推进落实，切实将技术创新成果产出在生产一线，应用于生产一线，形成浓厚创新创业氛围。”金泰化学科技发展部有关负责人说。

智能化工厂开辟数字化转型发展新赛道

在3000多亩的金泰化学神木氯碱厂区内，集成应用系统智能化平台格外引人注目。它以现代化化学智慧工厂建设为目标，以工业互联网为平台，将模型、数据、分析及展示纳入统一的标准体系内，将智慧生产、智慧安防、智慧能源、智慧仓储等数据集成，为大数据分析平台提供基础数据元，成为金泰化学决策部署的数据依据，满足了企业决策分析、生产运营、设备管理、仓储物流、安监环保等各方面业务需求。集成应用智能化平台，自动采集分析生产经营数据，为各层级生产和经营管理人员提出了最优处置措施、实现最优管控，可将原来设计人员总数由1500余人减至500人以下。

走进金泰化学神木电石续建项目，30台电石炉的智能出炉机器人、巡检机器人及扫地机器人正在调试，这是神木电石在省内电石行业率先使用机器人的又一次延展。在施工区域安装的萤石智能视频——“鹰眼”系统，利用智能硬件、互联网云服务、人工智能（AI）和机器人等技术，全天候提供厂区全方位监控，通过360°视角旋转及缩放，施工现场的每个角落清晰可见，为企业高效安全生产提供有力支撑。

破浪者领航，奋勇者当先。未来，金泰化学将围绕“扩能、延链、上市”方针，致力于做强做优做大陕投集团绿色化工板块，着力强化科技创新、建设现代产业体系，积极促进扩能与高端化发展，力争到“十四五”末形成120万吨／年高性能树脂、120万吨／年烧碱产能，实现总产值159亿元、利润总额33亿元，加快绿色低碳发展步伐，为区域经济社会发展和奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出新的更大贡献。（李小英 张富国）

(责编：曹淼、李源)

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