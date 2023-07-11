人民网北京7月11日电 （欧阳易佳）7月11日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，自然资源部副部长、国家海洋局局长王宏在发布会上表示，海洋是高质量发展的战略要地，自然资源部认真学习贯彻党的二十大关于加快建设海洋强国的战略部署，积极谋划开新局，加快落实新部署，主要有以下四个方面：

一是推动海洋经济高质量发展。2022年，全国海洋生产总值（海洋GDP）94628亿元，占国内生产总值比重是7.8%。其中，海洋新兴产业保持较快增长态势，海工装备制造业新承接订单、手持订单金额同比分别增长175.9%和34.6%，海上风电发电量同比增长116.2%，我国首台兆瓦级潮流能机组实现了并网发电，海水淡化工程规模进一步扩大。

二是强化海洋资源保护利用。党的二十大以来，自然资源部坚持严格管控围填海，强化无居民海岛保护，严守大陆自然岸线保有率底线，持续优化海洋空间保护与开发格局。2023年1月至5月，全国发现并制止涉嫌违法填海10处，约2.19公顷，涉嫌违法用岛4处，约0.81公顷。同时，在严守海洋生态安全底线的前提下，努力保障国家重大项目和民生项目用海用岛。

三是提升海洋监测预警能力。自然资源部持续推进国家全球海洋立体观测网工程，形成了集海洋站网、雷达网、浮标网、海底观测网、志愿船、断面调查、卫星遥感等于一体的“陆海空天”综合观测系统。实施了海洋预报“芯片”工程，自主创新取得了重大进展，“妈祖”系列海洋预警报模式实现了业务化运行，我国拥有完全的自主知识产权。

四是深度参与全球海洋治理。自然资源部积极发展蓝色伙伴关系，推动落实联合国2030可持续发展议程，建设性参与联合国框架下的“国家管辖范围外海域生物多样性养护与可持续利用国际协定”，以及国际海底区域矿产资源开发规章等涉海规则磋商，牵头参与联合国“海洋科学促进可持续发展十年”行动，倡议发起“深海生境发现计划”，经联合国批准列为“海洋十年”大科学计划，推动深海生物多样性养护与可持续利用，努力践行构建人类海洋命运共同体的理念。

(责编：申佳平、高雷)

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