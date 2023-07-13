人民网北京7月13日电 （记者王仁宏）生态环境部12日公布了2023年6月和1—6月全国环境空气质量状况。

数据显示，6月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为78.3%，同比下降4.0个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.3%，同比下降0.1个百分点。1—6月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为81.4%，同比下降3.2个百分点；平均重度及以上污染天数比例为2.6%，同比上升1.4个百分点。

6月，全国339个地级以上城市由沙尘天气导致的平均超标天数比例为0.5%；1—6月，由沙尘天气导致的平均超标天数比例为5.4%。

2023年1—6月全国339个地级及以上城市各级别天数比例。来源：生态环境部

从重点区域看，6月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为34.0%，同比上升2.3个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.9%，同比下降2.7个百分点。1—6月，平均优良天数比例为57.5%，同比下降3.5个百分点；平均重度及以上污染天数比例为5.5%，同比上升3.2个百分点。

长三角地区41个城市6月平均优良天数比例为64.2%，同比下降6.4个百分点；平均重度及以上污染天数比例为0.2%，同比持平；1—6月，平均优良天数比例为80.5%，同比上升1.4个百分点；平均重度及以上污染天数比例为1.1%，同比上升0.9个百分点。

汾渭平原11个城市6月平均优良天数比例为49.1%，同比上升8.8个百分点；未出现重度及以上污染天，同比持平；1—6月，平均优良天数比例为58.6%，同比上升0.3个百分点；平均重度及以上污染天数比例为6.8%，同比上升4.1个百分点；。

2023年1—6月全国及重点区域空气质量比较。来源：生态环境部

通报同时公布了今年6月和1-6月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。其中，从6月情况看，海口、珠海、惠州等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；长沙、临汾、唐山等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

来源：生态环境部

1—6月，海口、拉萨、惠州等20个城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；绵阳、长沙、咸阳等20个城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。晋城、铜陵、长治等城市空气质量变化情况相对较好（从第1名至并列第19名）；绵阳、长沙、广安等城市空气质量变化情况相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

来源：生态环境部

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(责编：王仁宏、高雷)

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