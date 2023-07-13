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市场监管总局：四方面开展促进个体工商户发展工作

2023年07月13日14:10 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，7月12日上午，市场监管总局党组书记、局长罗文召开个体工商户座谈会，听取个体工商户代表经营情况、困难问题和诉求建议，就制定出台更有针对性的帮扶政策措施、促进个体工商户持续健康发展进行了深入交流。

市场监管总局发布数据显示，2023年上半年，全国新设个体工商户增速明显，共新增1136.5万户，同比增长11.3%。截至6月底，全国登记在册个体工商户达1.19亿户，占经营主体总量的67.4%，第三产业占比近9成；同时，截至6月底，“四新”经济个体工商户达3398.2万户，占总量的28.5%，上半年新设“四新”经济个体工商户493.3万户，比上年增加19.4%。

会上，来自北京、天津、浙江、陕西等地的10位个体工商户作了发言，介绍了各自的经营特点和情况，以及经营活动中遇到的一些实际困难和问题，并从进一步优化营商环境、支持贷款融资、降低经营成本、加强权益保护、开展技能培训等方面提出了意见建议。

罗文表示，促进个体工商户发展是坚持和完善社会主义基本经济制度、繁荣社会主义市场经济的重要举措，是激发经营主体创新活力、稳住宏观经济的重要载体，是维护社会稳定、促进共同富裕的重要保障。市场监管总局将坚持问题导向，充分发挥常态化沟通交流机制作用，会同相关部门抓好《促进个体工商户发展条例》贯彻落实，扎实推进个体工商户分型分类精准帮扶；充分发挥个私协会的职能作用，汇集各方面资源提供多样化服务，切实解决个体工商户发展中遇到的困难和问题；充分发挥“小个专”党建的引领作用，千方百计为个体工商户持续健康发展营造良好环境。

2021年8月，国务院同意建立扶持个体工商户发展部际联席会议制度。近两年来，市场监管总局与各成员单位和相关部门一起，完善制度措施、推进落地落实，为个体工商户发展营造了良好环境。

据介绍，下一步，市场监管总局将从四个方面开展促进个体工商户发展工作：

一是开展第二届“全国个体工商户服务月”活动，营造良好氛围。市场监管总局会同相关部门，于2023年7月共同开展以“精准服务、优化环境、提升质量”为主题的第二届“全国个体工商户服务月”，推出6个方面10大主题活动。

二是全面推进个体工商户分型分类精准帮扶工作，提升整体发展质量。目前总局已经制定了《个体工商户分型分类精准帮扶总体方案》，正在全国12个省（区、市）先行先试。在此基础上，下半年总局将印发《个体工商户分型分类精准帮扶指导意见》，初步建成个体工商户分型分类名录库和“名特优新”个体工商户申报审核系统，确保年底前完成首批“名特优新”个体工商户入库工作。

三是加强沟通交流，做好监测分析和调研。建立市场监管总局与个体工商户定期沟通交流机制，定期召开个体工商户发展座谈会，听取各方面意见建议。推动建设挥“全国个体工商户发展网”，畅通咨询沟通途径，汇集各方面资源，提供多样化服务。完善个体工商户发展监测分析机制，强化部门数据归集和信息共享，及时开展生产经营情况、吸纳就业情况和活跃度等多维度分析。优化市场监管总局个体工商户工作联系点设置，完善工作职责和激励措施，定期开展全量个体工商户发展情况调查。继续开展个体工商户精准问卷调查，指导中国个体劳动者协会做好持续跟踪研究。适时委托相关机构开展《条例》实施效果评估工作。

四是出党建引领个体工商户发展，更好凝聚人心力量。市场监管部门将充分发挥各地“小个专”党委、党建工作指导站、个私协会作用，积极开展形势宣传、政策宣讲、走访调研等活动，引导个体工商户稳预期、提信心。积极开展党建联建共建活动，帮助个体工商户对接产业链、供应链和更多市场信息。持续开展“三亮”活动，发挥党员经营户和先锋示范岗示范带动作用。结合实际，开展网店经营、直播带货、商标专利等方面的培训，帮助个体工商户增强流量，转型升级。

(责编：杨曦、高雷)
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