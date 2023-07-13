人民网北京7月13日电 （记者车柯蒙）近期，安徽省宿州市税务局稽查局根据税收监管中的线索，经进一步精准分析，发现网络主播吴思豪少缴税款，依法对其开展了税务检查。

经查，吴思豪在2019年至2021年期间从事网络直播取得收入，未依法办理纳税申报少缴个人所得税210.57万元。宿州市税务局稽查局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定，对吴思豪追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计476.75万元。日前，税务部门已经依法送达《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，吴思豪已按规定缴清税款、罚款、滞纳金。

宿州市税务局稽查局有关负责人表示，税务部门将进一步依法加强对文娱领域和网络直播行业从业人员的税收监管，依托税收大数据分析，对存在涉税风险的，按照“提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查、公开曝光”的“五步工作法”进行处置，不断提升文娱领域和网络直播行业从业人员税法遵从度，促进行业长期规范健康发展。

(责编：杨曦、高雷)

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