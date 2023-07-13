原标题：农业银行召开2023年信用管理工作会议

7月11日，农业银行2023年信用管理工作会议在京召开。会议深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，总结过去两年信用管理工作，研究当前面临的新形势、新趋势，部署下一阶段重点工作。农业银行行长、党委副书记付万军就农业银行信用管理工作讲话，副行长、党委委员张旭光主持会议并就重点工作作出安排。

会议指出，两年来，面对复杂的内外部形势，农业银行坚持稳中求进工作总基调，加大信贷投放、优化信贷结构、加强风险管控、推动改革创新、夯实管理基础，服务“三农”和实体经济坚实有力，乡村振兴、普惠业务、制造业、战略性新兴产业、绿色信贷等重点领域信贷投放取得新突破，资产质量韧性更强，信贷资金供给能力不断提升，数字化转型深入推进，体制机制改革持续深化，信用业务保持良好发展趋势。

会议强调，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，做好信用管理工作十分重要。要准确把握、辩证看待农业银行信用业务发展面临的机遇、挑战，坚持稳中求进工作总基调，努力推动信用业务高质量发展再上新台阶。

会议明确了当前及今后一段时期农业银行信用管理工作的总体方向和具体措施。紧紧围绕国家战略和经济社会发展目标，聚焦农业强国、现代基础设施体系、现代化产业体系、普惠小微、绿色发展等重点领域，优化资金投向，着力增强信贷结构的适配性。加强信用风险源头管控，增强风险防控前瞻性和精准性，有效防范化解信用风险，保持信贷资产质量稳定。深化信贷审批机制改革，完善差异化信贷政策体系，进一步优化信贷业务流程，提升数字化风控能力，着力提升管贷能力。毫不动摇坚持和加强党的全面领导，强化政治引领，弘扬优良作风，打造忠诚干净担当的高素质专业化人才队伍。

会议对农业银行信用管理重点工作作了安排，要求优化政策制度供给，把牢服务国家战略和实体经济方向；强化潜在风险客户主动退出管理，做好重点领域信用风险防控；推动信贷流程模板化智能化建设，提升信贷服务质效；推进信用管理数字化转型，增强高质量发展内生动力；加强消费者权益保护、征信管理、数据安全等基础管理，促进信用业务健康可持续发展。

农业银行首席风险官，各一级分行分管信用管理的副行长以及信用管理部门、信用审批部门主要负责人，总行相关部室、境内子公司负责人在主会场参会。各一级分行主要负责人和分管前台部门的副行长、相关部室负责人，境外子公司负责人在视频分会场参会。

(责编：曹淼、李源)

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