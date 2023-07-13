新华社北京7月13日电（记者邹多为）海关总署13日发布数据显示，今年上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，规模在历史同期首次突破20万亿元。

具体来看，上半年，出口、进口分别达到11.46万亿元和8.64万亿元，同比增速分别为增长3.7%和下降0.1%；从规模上，一季度和二季度进出口分别达到9.76万亿元和10.34万亿元，同比均实现正增长；从环比上，二季度进出口环比增长6％，5月份、6月份均环比增长1.2％。

2023年5月9日，在江苏连云港港集装箱码头，货轮停靠在泊位上装卸集装箱（无人机照片）。新华社发（王春摄）

统计显示，民营企业依旧是我国外贸发展主力军。上半年，有进出口实绩的外贸企业同比增加6.9%，其中民营企业进出口10.59万亿元，同比增长8.9%，规模占进出口总值的52.7%，同比提升3.3个百分点。

东盟继续为我国第一大贸易伙伴。上半年，我国对东盟进出口3.08万亿元，同比增长5.4%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，进出口2.75万亿元，增长1.9%。对美国进出口2.25万亿元，下降8.4％。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口同比增长9.8%，增速明显高于整体；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员进出口同比增长1.5%。

“新三样”产品成为我国出口新引擎。上半年，我国出口机电产品同比增长6.3%，占出口总值的58.2%，同比提升1.4个百分点。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长61.6%，拉动我国出口整体增长1.8个百分点。

此外，上半年，我国大宗商品、消费品进口增速较快。能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%。进口消费品9748.4亿元，增长6.6％；其中，肉类、食用水产品分别增长9.5％、30％。

“总的看，上半年我国外贸进出口规模取得新突破、结构实现新优化，展现了较强的韧性。”海关总署统计分析司司长吕大良说，当前，外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。“随着一系列政策措施持续发力，我们有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质目标。”

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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