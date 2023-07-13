人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首破20万亿元！上半年我国外贸规模创历史同期新高

2023年07月13日16:39 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月13日电（记者邹多为）海关总署13日发布数据显示，今年上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，规模在历史同期首次突破20万亿元。

具体来看，上半年，出口、进口分别达到11.46万亿元和8.64万亿元，同比增速分别为增长3.7%和下降0.1%；从规模上，一季度和二季度进出口分别达到9.76万亿元和10.34万亿元，同比均实现正增长；从环比上，二季度进出口环比增长6％，5月份、6月份均环比增长1.2％。

2023年5月9日，在江苏连云港港集装箱码头，货轮停靠在泊位上装卸集装箱（无人机照片）。新华社发（王春摄）

2023年5月9日，在江苏连云港港集装箱码头，货轮停靠在泊位上装卸集装箱（无人机照片）。新华社发（王春摄）

统计显示，民营企业依旧是我国外贸发展主力军。上半年，有进出口实绩的外贸企业同比增加6.9%，其中民营企业进出口10.59万亿元，同比增长8.9%，规模占进出口总值的52.7%，同比提升3.3个百分点。

东盟继续为我国第一大贸易伙伴。上半年，我国对东盟进出口3.08万亿元，同比增长5.4%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，进出口2.75万亿元，增长1.9%。对美国进出口2.25万亿元，下降8.4％。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口同比增长9.8%，增速明显高于整体；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员进出口同比增长1.5%。

“新三样”产品成为我国出口新引擎。上半年，我国出口机电产品同比增长6.3%，占出口总值的58.2%，同比提升1.4个百分点。其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长61.6%，拉动我国出口整体增长1.8个百分点。

此外，上半年，我国大宗商品、消费品进口增速较快。能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%。进口消费品9748.4亿元，增长6.6％；其中，肉类、食用水产品分别增长9.5％、30％。

“总的看，上半年我国外贸进出口规模取得新突破、结构实现新优化，展现了较强的韧性。”海关总署统计分析司司长吕大良说，当前，外需减弱对我国外贸的直接影响仍在持续，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。“随着一系列政策措施持续发力，我们有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质目标。”

(责编：杨光宇、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
自然资源部发文进一步加强临时用地监管
　　人民网北京7月13日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，日前，自然资源部办公厅印发《关于加强临时用地监管有关工作的通知》（以下简称《通知》），明确全面实现临时用地上图入库、加快存量临时用地信息补录、做好临时用地政策衔接，进一步加强临时用地监督管理。 《通知》要求在农用地或未利用地上的临时用地，全面实现临时用地上图入库。…
8月15日起施行！国家网信办等7部门发文促进生成式人工智能健康发展
　　图片来源：中国网信网 人民网北京7月13日电 （记者申佳平）据中国网信网消息，近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《办法》），自2023年8月15日起施行。 近年来，生成式人工智能技术快速发展，为经济社会发展带来新机遇的同时，也产生了传播虚假信息、侵害个人信息权益、数据安全和偏见歧视等问题，如何统筹生成式人工智能发展和安全引起各方关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部