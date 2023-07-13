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商务部：中方对美商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度

2023年07月13日21:19 | 来源：新华网
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新华社北京7月13日电（记者谢希瑶）针对美国商务部长雷蒙多将于近期访华，商务部新闻发言人束珏婷13日在商务部例行新闻发布会上回应称，中方对雷蒙多部长访华持开放和欢迎态度，正就此与美方保持沟通。中方将继续致力于通过对话沟通解决经贸领域彼此关切、推动建设性务实合作。

发布会上，束珏婷还就外界关心的其他经贸问题作出了回应。美财政部长耶伦访华期间，中方要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。有记者问，中方希望看到哪些具体步骤？能否介绍一下中方的诉求？

束珏婷表示，近年来，美方以所谓国家安全、人权、涉疆、涉伊、涉俄、涉芬太尼等各种借口，将大量中国企业列入各类制裁打压“黑名单”，严重损害企业合法权益，中方对此坚决反对。要求美方立即停止对中国企业的无理打压，取消对中国企业的单边制裁，切实为中美经贸合作注入正能量。

针对日本政府宣布限制出口半导体制造设备新规定将于7月23日正式生效，束珏婷回应称，一段时间以来，个别国家将经贸问题政治化，泛化国家安全，在半导体等领域人为削弱同中国的联系，这将严重损害双方企业利益，破坏产业界长期以来形成的互利共赢的合作格局，冲击全球产业链供应链安全稳定。希望日方从维护自身利益和中日经贸合作大局出发，信守自由贸易和市场经济承诺，遵守国际经贸规则，避免对两国经贸合作进行政治干扰、限制企业正常自主经营和企业间公平竞争。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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