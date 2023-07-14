原标题：点亮夜经济，赋能新消费——“不夜重庆生活节”赋能暑期消费见闻

夜幕降临，重庆市渝中区解放碑商圈灯火璀璨，人流涌动。繁华的十字金街上，新打造的“妙物大街”集市内数十家潮玩商家聚集，展示着各自的特色商品。

12日晚，“2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节”在渝中区启动，开启今夏消费热潮。入夏以来，素有“不夜城”之称的重庆围绕满足居民消夏避暑、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求，不断扩展夜间消费业态，积极促进暑期消费。

“2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节”启动仪式现场。新华社记者杨仕彦 摄

“妙物大街”集市上，中式发簪设计品牌“追师”创始人何刚告诉记者：“不夜生活节延长了消费时间，拓展了市场空间，我们商家也努力抓住暑期消费旺季窗口期，积极参与各项消费节活动。”今年上半年，何刚的店铺销售额同比增长180%。

据美团、大众点评数据显示，今年暑期以来，“夜游”“夜市”等相关搜索量，较去年同期增长约80%，相关的攻略笔记数量同比增长160%。

“早就听说重庆夜景很美，果然名不虚传。”首次来渝的辽宁游客邴文艳为了饱览重庆“两江四岸”的夜间景观，体验了长江索道、两江游轮等项目。她表示，多元的夜间消费项目是对游客们常规活动时间的“再补充”，可以让大家充分体验重庆特色。

“妙物大街”集市上人流如织。新华社记者杨仕彦 摄

更多新场景、新业态正不断释放重庆夜间消费的新动能。近年来，重庆围绕“街区、后街、天台、江岸、步道、洞穴”等独有消费场景，发展“趣味性、特色性、新颖性”的文娱业态及沉浸式消费业态，为夜经济发展提供多元特色消费空间。

入夜，位于渝中区山城巷的仁爱荒野剧场“穿”上光影的衣裳，一场沉浸式戏剧《魔音派对》正在上演。喜爱戏剧演出的艺术专业大学生邓玉莲说：“在这场剧中，观众不只是坐在台下欣赏，而是能够跟随演员脚步探索故事，沉浸其中，仿佛真的在参加一场‘神秘派对’。”邓玉莲欣喜地发现，重庆夜间“耍事”（好玩的事）越来越多，“沉浸式”体验场景越来越多。

“不仅好玩，而且实惠。”来自云南的张先生说，在九龙坡区举行的夜间特色活动“2023重庆国际啤酒文化节”上，他凭借来渝车票领取了免费啤酒。

本次“不夜重庆生活节”以夜味、夜玩、夜购、夜赏、夜养“五夜”生活形态为依托，推出200余场夜间特色活动，并联动消费平台、行业组织、品牌商家，陆续发放超5000万元惠民消费券，开展限时免单、优惠定制团购等活动。

“不夜重庆生活节”活动现场。新华社记者杨仕彦 摄

在避暑胜地武隆区仙女山，山水实景演出《印象武隆》今夏以来已演出70余场，接待游客6.6万余人，门票收入超630万元，并进一步拉动当地餐饮、住宿等消费；在江北区小熊集市，创意美食、潮牌、工艺品等摊位吸引众多年轻人，日均销售额达10万元；在渝中区，近30个夜间消费重点项目的商家数量超过5000家，直接带动就业人数超1.1万人……

重庆市商务委副主任彭和良表示，本次“不夜重庆生活节”坚持政府搭台、企业唱戏、市场运作、市民受惠，动员组织重点商贸、文旅、金融企业及电商平台广泛参与，持续发挥夜经济对促进消费、稳定经济、培育市场的积极作用，提振市场信心，助力消费回暖。（记者 李晓婷）

(责编：曹淼、李源)

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