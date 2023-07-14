原标题：2000万元家电消费券今日10时上线开始发放

记者从郑州市商务局了解到，作为第四届“醉美·夜郑州”消费季重点活动之一，郑州2000万元家电消费券发放活动，于14日上午10点准时上线。

活动时间从14日10：00至23日24：00。本次家电消费券共计发放2000万元，每张券值400元，总计5万张。活动期间，每天发放额度200万元；当天未核销的自动累积到次日。活动期满仍未使用的，予以收回。

家电消费券限在郑州市内参与活动的家电零售企业线下实体店（商家列表详见“云闪付”活动页面）购买电视、冰箱、洗衣机、空调、手机等大小家电商品时使用。家电消费券以电子券形式发放，所有在郑人员（包括外地来郑人员）通过银联“云闪付”APP活动页面均可参与。参与活动商家须支持“云闪付”付款方式。消费券使用如有疑问，可与“云闪付”联系。此次消费券无须先抢券，到店消费直接立减。在有家电消费券额度的情况下，消费满2000元，自动核减400元。消费券可与商家提供的打折、减免券叠加使用。

消费者参与活动前可先登录“云闪付”APP活动页面，查看当天额度剩余情况，先到先得，用完为止。活动期间，每人限使用1张。家电消费券仅允许以“被扫支付”方式核销。消费者到参与活动的商家购买家电付款时，出示“云闪付”APP生成的动态“付款码”，收银员扫码完成支付和消费券核销。

市商务局明确，参与活动商家应加强经营管理，按照市场正常价格销售家电，严把进货关，不得出现假冒伪劣、以次充好等行为；销售时应正常开具发票，存档备查。同时，做好售后服务，妥善处理消费者投诉。严禁活动参与者以虚假交易、拆单等方式套取消费券补贴。对有以上行为的单位和个人，取消活动参与资格；涉嫌违法的，依法追究法律责任。（记者 曹婷）

(责编：曹淼、李源)

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