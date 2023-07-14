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国家开发银行承办的助学贷款已开始办理

2023年07月14日16:48 | 来源：新华网
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原标题：国家开发银行承办的助学贷款已开始办理

　　日前，国家开发银行承办的2023年度生源地信用助学贷款已开始受理，学生可登陆学生在线系统（https://sls.cdb.com.cn）申请，也可拨打95593服务热线咨询。

　　2023年，全国高考人数再创新高。开发银行坚持不设贷款总人数和总规模上限，足额保障贷款资金规模，全力满足每一名家庭经济困难学生的贷款需求。同时，开发银行按照财政部、教育部、中国人民银行、国家金融监督管理总局四部门要求，认真落实国家助学贷款免息及本金延期偿还工作，对2023年及以前年度毕业的助学贷款学生2023年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除；对2023年及以前年度毕业的贷款学生2023年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还，延期贷款不计罚息和复利。其中，免除利息流程不需要学生提出申请，已自动予以免除；需要办理本金延期偿还的学生可登陆国家开发银行学生在线系统，根据相关系统提示提出申请。

　　据介绍，开发银行多年来认真贯彻落实国家助学贷款相关政策，坚持“应贷尽贷”，对预科生、本专科生、研究生等各类学生和高职高专、本科院校、科研院所、党校等各类学校实现全覆盖，确保只要家庭经济困难、确有贷款需要的学生，都能获得国家助学贷款支持。目前，开发银行承办的生源地信用助学贷款已覆盖全国28个省（自治区、直辖市）、2500多个县区。

　　开发银行普惠金融部有关负责人表示，作为国家助学贷款主力承办银行，开发银行切实做到“三落实、三保障”，即“落实提额政策不打折扣、落实免息延期不落一人、落实还款救助不留死角”“保障困难学生应贷尽贷、保障系统支撑安全有力、保障贷款受理高效有序”，全面落实落细国家各项政策，确保今年贷款受理、发放等各项工作顺畅高效完成。下一步，开发银行将在四部门的指导和支持下，继续做好国家助学贷款的承办工作，帮助更多家庭经济困难学子实现大学梦想。

(责编：董童、李源)
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