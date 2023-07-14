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打好机制“组合拳” 业界聚焦航运业高质量发展

2023年07月14日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者乔雪峰）我国是海洋大国、航海大国、造船大国，拥有广袤的管辖海域和漫长的海岸线。发展海洋经济，建设海洋强国已经成为近年来我国水运发展的主要方向，如何建设航运强国也成为了当下最重要的议题之一。

近日，交通运输部副部长付绪银在航运强国建设峰会上表示，要在《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》总体部署和统领下，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系中，把握好航运强国和区域经济发展的关系，在六个方面做强航运业，即基础设施强、创新能力强、行业治理强、服务保障强、绿色转型强、安全发展强，努力实现一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，为建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国发挥应有作用。

中国航海学会理事长何建中在峰会上指出，要进一步提高对航运强国建设的认识，增强使命感、责任感和紧迫感。围绕航运强国建设中重大科学问题、工程技术难题和产业发展难题加强研究，比如加强对港口自动化技术标准的研究、规范，以降低技术应用成本，提高我国港口竞争力。

何建中表示，要进一步推广创新成果，制定智能航运技术应用行动计划，做好试验场、法律法规、保障措施配套，消除智能航运发展制约因素助推航海数字化转型升级；要进一步发挥企业主体作用，推动产业链、创新链发展。

针对航运强国建设中的短板问题，与会嘉宾提出了一系列建议和解决方案。

原交通部部长黄镇东表示，加强航运强国建设要把一些中国式现代化标志性工程、短板工程加快付诸实施；要提高行业主管部门服务水平，抓好实体经济发展；要悉心听取实业企业的意见建议，解决难点、痛点问题，帮助企业做大做强。

交通运输部原部长李盛霖提出，要进一步重视航运数字化转型。智能航运离不开航运的数字化转型，建议航海学会进一步做研究加强顶层设计，建立并形成完善的数字化标准的推进机制。

他还建议，要重视中国古代水运文明的传承和发展，以此来推动交通运输高质量发展，成为航运强国建设的重要的力量源泉。

“新能源船舶发展方面需要加快出台配套标准规范，加强行业监管，消除潜在风险。”交通运输部原副部长、中国公路学会理事长翁孟勇表示，在新能源船舶用能方式上，目前正在推动多种能源供应体系建设，在实践中也出现一些建成后运营难等问题，建议主攻纯电动力。特别是加强新能源船舶应用技术研究，建议行业主管部门加强统一规划指导，全国重点实验室担起重任。

交通运输部原副部长、中国快递协会会长高宏峰提出，邮轮产业发展是我国在航运领域的短板。虽然近年来我国邮轮产业发展迅速，但差距仍然较大。建议加强顶层设计，避免邮轮母港等设施的重复建设，加大邮轮产业人才培育力度。

交通运输部原副部长徐祖远则建议，航运强国要在机制上打好组合拳，在发展目标上聚焦重点，找准突破口，努力形成航运强国建设的国际国内“大合唱”。

与会专家学者聚焦绿色低碳智能航运发展新趋势，畅所欲言。中国工程院院士严新平建议,以新一代航运系统的技术需求为统领，推动关键技术与装备研发，实现一批典型场景绿色智能内航运装备和系统示范应用，实现以“岸基运控为主、船端值守为辅”为标志的内河新一代航运系统运输模式。

中国工程院院士胡亚安建议高度重视新能源船舶的运营监管。他认为，当前新能源船舶设计标准规范不配套、设计技术还存不成熟的地方。政府部门应统筹规划指导。

中国航海学会常务副理事长张宝晨表示，我国在智能航运系统顶层设计研究方面已走在世界前列，但还存在研发与产业发展目标结合不紧，缺乏有效规划，对于智能航行的变革性技术特性认识不足等问题。

他建议在智能航运发展指导意见的基础上，面向政府、行业、企业从多角度具体谋划未来智能航运发展的行动方案。重视智能航运技术研发应用生态系统的建设，启动智能航行科学实验设施建设工程。

交通运输部水运科学研究院院长刘书斌提出，我国港口在绿色低碳发展方面取得新突破，但在区域和政策体系协同方面尚显不足，绿色低碳能源供应的主体作用不够，技术路径和创新体系尚需完善，绿色低碳发展在行业中的引领性作用不突出。

他建议，进一步推动区域港口群绿色低碳协同发展；推动以港口为关键枢纽的全供应链绿色低碳协同发展；推动以清洁低碳港口能源体系为核心的减污降碳协同发展；推动港口绿色低碳技术和标准国际国内协同发展。

(责编：杨曦、高雷)
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