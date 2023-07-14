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业界：城市物流正加速向绿色低碳、数字智慧转型

2023年07月14日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者乔雪峰）近年来，随着乘用车的新能源化进入市场化阶段，推动商用车绿色智能发展已经成为中国汽车现代化领域的重点工作，商用车的新能源化和智能化对实现交通物流领域的减碳目标具有重大意义。

“随着环保法规升级、技术进步和宏观经济调整，城市物流正加速向绿色低碳、数字智慧转型。”近日，中国电动汽车百人会副秘书长师建华在绿色智慧城市物流转型高端研讨会上表示，商用车的运营和销售高度依赖使用场景，城市物流是商用车新能源化和智能化主要适用场景和高价值场景，同时商用车也是城市物流体系的核心要素。

近年来，我国出台了一系列政策和示范工程，力争在城市物流配送领域的新增及更新车辆中新能源比例达到 80%。2022 年新能源物流车市场快速发展，同比增长 90.69%。 

师建华表示，城市物流对里程、载重、补能的要求相对低，相对于其它场景更适于新能源产品，同时又呈现出环境复杂、交通参与者多、细分领域多、受城市管理法规和规划影响大的特点，并对民生的保障起着关键支撑作用，对商用车和物流产业的绿色智慧转型牵引作用也是巨大的。此外，生产工具的属性决定了商用车对经济性的极致追求。

针对以上特点和问题，师建华还提出了以下几个方面的思考。他指出，一是创新商业模式，核心是降低TCO成本，特别是帮助车主和运营企业分摊购置成本。同时要站在全价值链角度，结合新能源和智能化创造更多的营利点，而不仅仅赚取物流运营收益；二是整体提升城市物流行业的绿色智能化水平，从而拉动商用车的新能源渗透率提高，推动智能化应用；三是在不影响实现节能减排和双碳整体目标的前提下，探索低成本、高效率的阶段性、多样化的动力技术路线应用，包括非纯电动化方案，以推动加快实现物流的绿色低碳化；四是通过智能化和数字化手段减少降低城市物流运营管理和安全成本，并在提升效率的同时尽量减少物流价格体系的冲击，保护司机利益。

最后，师建华表示，虽然面临诸多不确定性和发展中的问题，但城市物流和城市物流车的转型已经到了一个关键时间窗口。

中国物流与采购联合会物流装备委员会副秘书长朱应在研讨会上表示，近年来，城配物流市场爆发，应用场景覆盖了电商、网购、商超配送、家具家电、另连运输等领域，轻卡、微面等组成了乘用车的全貌，与政策支持有很大的关系。

朱应还提出，国家出台的系列政策都在大力的推进新能源物流车辆规模化的应用，随着国补正式的推出，新能源物流车进入到依靠政策和市场需求双驱动的时代已经来临。

(责编：杨曦、高雷)
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