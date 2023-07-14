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坚持绿色低碳可持续发展 我国建筑行业加速转型

2023年07月14日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者乔雪峰）近年来，在“双碳”背景下，绿色建筑在各地加快推广建设。数据显示，截至2022年底，全国累计建成节能建筑面积超过303亿平方米，节能建筑占城镇民用建筑面积比例超过64%；全国累计建成绿色建筑面积超过100亿平方米，2022年当年城镇新建绿色建筑占新建建筑的比例达到90%左右。

“我国建筑全过程碳排放占全国碳排放的50%以上，房地产及关联产业节能减排潜力大，任重道远。”近日，中国房地产业协会副秘书长杨卫江在2023碳中和高峰论坛暨第四届清洁热能行业发展大会上表示，当前，一大批企业开始了绿色低碳转型，在设计与建造方面与绿色材料为框架，融入绿色施工技术和新能源技术，实现建筑绿色化，在运营方面以数字计算以监测平台为支撑，推进绿色物业与绿色生态的发展，通过引入绿色生态文化与低碳生活节奏，营造绿色生态氛围，从而实现节能减排、绿色环保的可持续社会共建共享。

中国建筑科学研究院太阳能应用研究中心主任张昕宇则认为，在“双碳”目标下，作为碳排放大户的建筑行业正在加快转型速度，不断提高建筑可再生能源使用占比。而空气能作为替代燃烧供热、实现电力-热量转换的方式，与光热、光伏一样，是实现碳中和的支撑技术，具有广阔的发展空间。

《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，积极推动严寒、寒冷地区清洁取暖，推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化应用，积极稳妥开展核能供热示范，因地制宜推行热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖。

《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》同样提出，加强地热能等可再生能源利用。推广应用地热能、空气热能、生物质能等解决建筑采暖、生活热水、炊事等用能需求。

中国建筑金属结构协会清洁供热分会会长、太阳雨集团总裁陈荣华表示，在“双碳”目标下，绿色低碳是我国未来最具确定的发展赛道。企业要在空气能赛道上，加大制造端重资产投入、研发端重资源投入和市场端重资金投入，推出针对各类工商业、社区及园区提供一站式、全方位的低碳系统解决方案。

据介绍，热泵的原理是通过压缩机等设备迫使低温热源转化为高温热源，仅消耗少量电量，就可以得到较大的供热量。目前，空气能供暖在吉林省、广东、山西等多地推广应用。这种空气能热泵供热，通过压缩空气，吸收空气中的热量来制热。 

“相比其他热源热泵，空气源热泵适用范围更广、运行成本更低，具有节能高效、环保、安装简单、适应恶劣环境、稳定性强和使用寿命长等特点。”中国制冷学会常务理事、副秘书长荆华乾表示。

(责编：杨曦、高雷)
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