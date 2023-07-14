人民网北京7月14日电 （欧阳易佳）近日，生态环境部、国家发展改革委、水利部、农业农村部联合印发了《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》（以下简称《评分细则》）。生态环境部水生态环境司有关负责人表示，长江是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑，在长江流域开展水生态考核试点，引导地方加快补齐水生态保护短板，对推动长江经济带高质量发展、建设美丽中国具有重要意义。

该负责人表示，《评分细则》尊重自然规律，建立长江流域水生态考核指标体系，以水生态系统健康为核心，统筹推进水生境、水环境和水资源系统保护。根据不同类型水体的水生态系统特征，按河流、湖泊、水库进行分类评价，并体现长江生态系统整体性和流域系统性。聚焦长江流域突出问题，兼顾长江源头、上游、中游、下游及河口区自然地理环境和经济社会发展状况，选择针对性指标，合理设定期望值，开展评价考核。以国内外较为成熟的监测评价方法为基础，建立引导性强且易于推广的评价考核指标体系，确保操作层面上实现可监测、可评价、可考核。

该负责人介绍，长江流域水生态考核范围为青海、四川、西藏、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海，以及甘肃、陕西、河南、贵州、广西、浙江等17省（自治区、直辖市），涉及长江干流、主要支流、重点湖泊和水库等50个水体。

“在前期反复研究、科学论证的基础上，聚焦长江流域突出生态环境问题，兼顾长江源头及上、中、下游特点，从国内外已有应用基础的近200项指标中，筛选出有成熟监测方法的14项，构建了以水生态系统健康为核心，以水生境保护、水环境保护、水资源保障为支撑的考核指标体系，并按河流、湖泊、水库进行分类评价。”该负责人说。

该负责人介绍，《评分细则》主要明确了总体要求、评价考核水体、指标体系、现状评价、变化幅度评价、等级划分等内容。“现状评价包括单个水体现状评价和省域现状评价。其中，单个水体现状评价得分是由水体各指标现状评价得分（由指标现状值与指标期望值比较得到）与该指标权重加权求和得到，分值越高，表征水体水生态状况越好；省域现状评价得分是将各水体现状评价得分与该水体权重加权求和得到，分值越高，表征省域水生态综合状况越好。”

该负责人表示，下一步，生态环境部将会同有关部门，积极稳妥开展长江流域水生态考核试点，推动建立长江流域水生态考核机制，引导地方履行水生态保护责任，推动长江流域水生态环境持续改善。

(责编：杨曦、高雷)

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