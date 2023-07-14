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贵州习酒：今年上半年销售额116亿元 同比增长13%

2023年07月14日18:02 | 来源：人民网
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日前，贵州习酒发布消息，今年上半年公司销售额达116亿元，同比增加13%。贵州习酒方面表示，该公司已完成“时间过半任务过半”的目标任务。

“习酒市场工作的基础是人和团队建设。做好市场工作首先要有人，其次人要干事，最后是人要干正确的事。”习酒集团党委书记、董事长张德芹表示，习酒已构建起全新的产品结构和营销策略，在集团的战略战术驱动下，市场基础不断稳固，市场潜力也在不断激发。

据介绍，围绕“全面坚持党的领导、有序推进重点领域改革、增强企业发展动力、促进集团多元化发展”四个重点，习酒集团坚持“转型升级”，构建数字化、信息化营销新局面，坚持“优质优产”，推动生产质效双提升。

而打造数字化、信息化新局面，离不开新一代智能技术的投入和应用。其中，习酒包装物流园以5G通信技术为基础，采用物联网、人工智能、无线定位、数字孪生、AI视觉识别等先进技术，大量应用AGV搬运机器人、激光喷码机、智能堆垛机器人、机器人卸瓶机、复合式称重灌装机、智能定向压盖机等自动化设备，实现了设备智能化、管理标准化、品质一流化，达成了信息自动采集及指令快速传达、数据的全流程追踪。

此外，智慧习酒也驱动贵州习酒以国企改革和集团管控为契机，着力建设法人治理体系、管控体系和制度体系，强化数字赋能，有效提升治理水平。

“变革创新是企业发展的内在动力。我们要以新一轮国企改革深化提升行动为契机，着力推进国有企业三项制度改革，加快完善现代化企业治理。围绕产学研用合作及跨产业链融通创新，以数字经济赋能现代产业体系构建和高质量发展，大力优化产业链结构，提升产业体系的价值创造能力。”贵州习酒相关负责人表示，白酒企业应以智能酿造、绿色制造为中心，加强上下游相关产业链配套产品及关键技术的开发应用，推动企业积极运用新工艺、新技术、新材料，带动白酒产业体系结构升级；以产品研发、创意设计、生产制造和配套服务为基础，加快形成以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的产业新优势，主动提升对消费市场的引领作用和掌控能力；以大数据为驱动，实施从生产链到销售端全过程、全节点的数字化改造与转型，助推白酒产业发展取得新成效。

(责编：董童、李源)
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