人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2023年，全国夏粮总产量14613万吨（2923亿斤），比2022年减少127.4万吨（25.5亿斤），下降0.9%。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，今年以来，各地区各有关部门严格落实耕地保护和粮食安全责任制考核，持续加大对粮食生产的支持力度，科学有效应对不利气象条件，全力保障夏粮生产。今年夏粮产量稳中略减，仍处于较高水平，实现了丰收。

“夏粮是全年粮食生产的第一季，夏粮丰收为稳定全年粮食生产奠定了坚实基础，为推动经济持续回升向好、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑。”王贵荣说。

夏粮播种面积持续增加

2023年全国夏粮播种面积26609千公顷（39913万亩），比上年增加78.5千公顷（117.8万亩），增长0.3%，连续三年实现增长。其中，小麦播种面积23059千公顷（34589万亩），比上年增加97.0千公顷（145.6万亩），增长0.4%。

王贵荣分析，夏粮播种面积增加的主要原因：一是压实生产责任。各地严格落实粮食安全责任制考核，层层压实生产责任，加强耕地保护和用途管控，积极推进整改复耕，新建和改造提升高标准农田，提高农业防灾减灾能力。二是强化政策支持。国家继续提高小麦最低收购价，增加产粮大县奖励资金规模，逐步扩大小麦完全成本保险和种植收入保险实施范围，在春季田管关键期中央财政下达资金100亿元，向实际种粮农民发放一次性补贴，保障农民种粮收益。三是实现适期播种。2022年秋冬播期间产区大部天气正常，土壤墒情较好，冬小麦基本实现适期播种，2021年秋冬播受严重秋汛影响地区冬小麦播种面积恢复性增长。四是优化种植结构。新疆通过调整种植结构，优化水资源配置，新增耕种面积，夏粮播种面积1211千公顷（1816万亩），比上年增加52.8千公顷（79.3万亩），增长4.6%。同时，受上年全国夏收小麦价格上涨带动，农户种麦积极性较高。

夏粮单产小幅下降

2023年全国夏粮单产5491.8公斤/公顷（366.1公斤/亩），比上年减少64.3公斤/公顷（4.3公斤/亩），下降1.2%。其中，小麦单产5834.3公斤/公顷（389.0公斤/亩），比上年减少78.0公斤/公顷（5.2公斤/亩），下降1.3%。

王贵荣表示，夏粮单产下降主要是受河南等地严重“烂场雨”天气影响。夏粮播种以来，主产区光热充足，大部时段农田墒情良好，农业气象灾害影响偏轻，病虫害防控及时有效，前期条件总体有利于作物生长发育和产量形成。但5月下旬北方麦区出现大范围降雨，持续时间长、过程雨量大、影响范围广，导致灌浆期小麦光照不足，千粒重下降。特别是河南持续降雨时间与小麦成熟收获期叠加重合，严重“烂场雨”天气造成部分地区小麦萌动发芽，夏粮单产下降明显。此外，西南地区冬春连旱，云南、贵州等地夏粮单产有所下降。

(责编：杨曦、高雷)

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