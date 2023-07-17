原标题：【扩内需促消费在行动】暑期消费季给经济提振带来旺盛动能

近日，“2023全国暑期消费季暨不夜重庆生活节”启动仪式在重庆解放碑十字金街举行，全国暑期消费季大幕正式拉开。

当晚，解放碑十字金街化身奇妙不夜境，打造了镜像舞台、妙物大街、美好生活展、运动嘉年华等场景与多种互动活动。同时，重庆南岸南滨路、九龙坡巴国城、江津人民广场、合川花滩世纪乐都，成都宽窄巷子、夜游锦江等川渝两地人气夜间消费场景也通过视频向观众、游客介绍了丰富多样的夜生活方式。

入夏以来，素有“不夜城”之称的重庆围绕满足居民消夏避暑、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求，不断扩展夜间消费业态，积极促进暑期消费。

艾媒咨询集团发布的2023年中国夜间经济城市发展指数排行榜显示，当前，城市夜间经济总体发展态势良好。夜间经济的吸引力、便利度、消费力以及相关服务保障水平不断提升，给消费提振带来了旺盛动能。

据悉，“不夜重庆生活节”将持续到9月份。在此期间，重庆将接连举行“夜味”“夜养”“夜赏”“夜玩”“夜购”五夜主题消费活动、“潮惠夜重庆”消费福利发放活动、200余场商文旅体融合的特色活动。通过线上线下联动，提质夜间经济发展，做亮“不夜重庆”品牌，为市民、游客带来诸多消费福利和消费新体验，进一步扩大“不夜重庆”城市IP影响力，助力国际消费中心城市培育建设。

记者在采访中了解到，五夜主题消费活动中，“火锅夜闪惠”将开展抢百万火锅代金券、享百店火锅8.8折深夜福利等促销活动；10余家品牌市集将共同推出“山城夜集”，走进综合体、商圈等各夜间消费场景；“中国（重庆）城市音乐节”将带来上百场音乐演出……同时，主办方还将联动重庆各景点、剧院、演出场所、体育馆、健身场所，推出夜间文旅、体育促销活动，打造商文旅体融合的夏日夜间消费“嘉年华”。

据了解，全国暑期消费季是商务部“2023消费提振年”6大主题活动之一。活动将持续至8月底，各地将组织举办各类消费促进活动，更好满足居民消夏避暑、房车露营、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求。其间，商务部将组织各地举办北京“夜京城”、江苏“苏新消费·夏夜生活”、浙江“暑期来消费”、青岛国际啤酒节等重点活动，有关商协会也将推出形式多样、亮点纷呈的配套活动。（记者李国 北梦原）

(责编：曹淼、李源)

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