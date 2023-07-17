人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

重庆打造推广、规范管理沿街外摆区

集市热起来 消费旺起来

本报记者 王欣悦
2023年07月17日08:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“周末去哪玩？”“去集市逛逛！”如今，赶集成了重庆市民休闲娱乐的新选择。

　　自2022年起，重庆市城市管理局出台通知，按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”的原则，设置打造了一批沿街外摆区。截至目前，重庆共设置沿街外摆区655个，可容纳2.5万个外摆小店。其中，江北区小熊集市、两江新区金山街道民心佳园集市、沙坪坝区大学城学府悦园集市，开业以来日均人流量均超6000人次。

　　大大小小的集市，让山城变得更有烟火气，也让当地消费市场火热起来。

　　主体多元，有效促进就业创业

　　针钩花束、手工饰品、竹编昆虫、非遗糖画……在巴南区巴滨路融汇西流沱小镇，“西流有好市”集市上人头攒动。

　　“我喜欢画画，就想着来卖卖手工，赚点零花钱。”95后肖媛媛是一名在校大学生，她设计的原创短袖很受顾客欢迎。

　　“青年创业者是我们集市的主力军。”“西流有好市”集市负责人朱代逸说，混搭和多元的集市，成为不少年轻人的创业潮流地。

　　在江北区鎏嘉码头小熊集市，汤龙打开车后备箱，挂上招牌，摆好商品，就可以开张了。

　　2022年4月，汤龙通过社交平台向集市负责人提出申请，提交健康证、营业执照和食品经营许可证等材料后，正式入驻小熊集市，运营了一个美食铺位。“我聘了5名兼职员工帮忙照看生意，每日销售额能达3000元。”汤龙说。

　　出生于2002年的陈女士是重庆本地人，也是小熊集市中最年轻的创业者。“我的手作铺铺位平均每天能销售1000元左右。”她笑着说，“来了集市，接触到很多年轻朋友，大家经常在一起分享收获和经验。”

　　“集市的经营者大部分是95后、00后，现在我们的商户库里还有6000多人想要报名。”小熊集市主理人熊英东说。

　　“我们在有条件的街区、开放空间以及符合相应标准的沿街餐饮商铺等开展外摆经营，集市经营主体大部分是小微企业、手工艺人及青年创业者。”重庆市城市管理局执法监督处处长辜敏说，“外摆集市有效激发了消费需求，提振了消费信心，同时促进了就业创业。”

　　精心运营，打造良好经营环境

　　在南岸区涂山镇的耍街集市，一辆经过艺术改造的粉色小篷车格外醒目。

　　“我从小就喜欢不同口味的泡面，自己研究吃法，很想把自己的心得分享给更多人。”罗诗雨是一名泡面爱好者，她有入驻集市的想法，但是因为没有经营经验，一直在犹豫。这时，耍街集市主理人卢律向她推荐了餐车经营户王艺桦。

　　两个95后一拍即合。一个负责店铺装饰，一个负责拓展品类，改造后的泡面小铺很快成了集市的热门打卡点。

　　集市人气高，离不开团队的精心运营。卢律介绍，创业者正式入驻集市前，客服会帮助他们对铺位和产品进行视觉设计，“我们想为年轻人创业提供更多便利，因此从包装到运营提供一条龙服务。”

　　在九龙坡区石坪桥街道的小花集市，一套烹饪工具、数把折叠椅、后备箱拼凑出的简易工作台，就成了90后刘槟宾独自运营的私家厨房。

　　站在创意十足的招牌和氛围灯旁，刘槟宾麻利地制作炒面，不到3分钟，一碗热气腾腾的炒面就到了顾客手里。“集市为我们解决了很多经营难题，虽然我只有一个人，但也能运营。”

　　石坪桥街道是重庆主城区人口密度最大的街区之一，常住人口超过3万人，周边小区众多，游玩场所却不多。石坪桥街道党工委书记张建图说：“我们一直想为社区做加法，丰富居民的休闲体验，所以引入创业者建立了小花集市。”

　　“想要运营好集市，一定要把好入口关。”张建图说，“比如，在这里摆卖的商品仅限日用小百货、小装饰品及部分无油烟的小吃。再比如，商户不能使用高音喇叭以免制造噪声。”

　　加强保障，助力集市快速发展

　　集市开起来了，怎样才能管理好？小花集市每周开放7天，客流量大，给相关部门带来不小的压力。

　　“集市有需求，我们第一时间进行保障。”九龙坡区城市管理局办公室主任吴松说，区城市管理局在集市安装了免费直饮水机和移动公厕，协调自来水公司为集市安装供水管网。

　　小花集市里每个店铺都配发了垃圾桶，石坪桥街道还安排专门人员每天对集市旁的河道进行清漂保洁。“附近就是居民区，不能让集市给居民造成困扰。”张建图说。

　　“小花集市开街当天，65户店主户均销售额达到4000元以上，吸引了上万人的客流量，周边社区的好多居民被吸引而来。”张建图说，“集市的到来，盘活了整个街道，还为附近的商业综合体引来了客流，带火了入驻商场的餐饮商家。”

　　小熊集市所属的江北区五里店街道市场监管所负责监管食品安全。五里店街道市场监管所副所长朱仁兴说：“每当有新商户入驻集市，我们都会主动发放食品卫生宣传材料，指导其向市场监管所申请备案。”

　　“我们每天都会抽检几家商户，每周会把集市上的商户巡查一遍。”朱仁兴说，除了定期对从业人员健康证明、进货票据、贮存条件等情况进行督查，监管人员还应商户邀请，到现场宣传各类食品安全常识。“我们和商户的心愿一致，都希望集市越来越好。”

　　“我们将把各项政策落实落细，多渠道、多措施维护消费市场，为集市打造放心经营的空间，打通城市经济发展的‘毛细血管’。”辜敏说。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月17日 06 版）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
长江干流梯级电站顶峰保供 溪洛渡水电站10年发电超5600亿度
　　人民网北京7月16日电 （记者杜燕飞）今年7月以来，全国多地迎来持续性高温天气，用电需求持续攀升。记者从三峡集团获悉，溪洛渡水电站15日迎来首台机组投产发电10周年。…
我国自主三代核电“华龙一号”海外第3台核电机组破土动工
　　人民网北京7月16日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，巴基斯坦恰希玛核电站5号机组（C-5）日前破土动工。这是我国自主三代核电“华龙一号”出口巴基斯坦的第3台机组，也是我国出口巴基斯坦的第7台核电机组。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部