本报记者 王欣悦

“周末去哪玩？”“去集市逛逛！”如今，赶集成了重庆市民休闲娱乐的新选择。

自2022年起，重庆市城市管理局出台通知，按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”的原则，设置打造了一批沿街外摆区。截至目前，重庆共设置沿街外摆区655个，可容纳2.5万个外摆小店。其中，江北区小熊集市、两江新区金山街道民心佳园集市、沙坪坝区大学城学府悦园集市，开业以来日均人流量均超6000人次。

大大小小的集市，让山城变得更有烟火气，也让当地消费市场火热起来。

主体多元，有效促进就业创业

针钩花束、手工饰品、竹编昆虫、非遗糖画……在巴南区巴滨路融汇西流沱小镇，“西流有好市”集市上人头攒动。

“我喜欢画画，就想着来卖卖手工，赚点零花钱。”95后肖媛媛是一名在校大学生，她设计的原创短袖很受顾客欢迎。

“青年创业者是我们集市的主力军。”“西流有好市”集市负责人朱代逸说，混搭和多元的集市，成为不少年轻人的创业潮流地。

在江北区鎏嘉码头小熊集市，汤龙打开车后备箱，挂上招牌，摆好商品，就可以开张了。

2022年4月，汤龙通过社交平台向集市负责人提出申请，提交健康证、营业执照和食品经营许可证等材料后，正式入驻小熊集市，运营了一个美食铺位。“我聘了5名兼职员工帮忙照看生意，每日销售额能达3000元。”汤龙说。

出生于2002年的陈女士是重庆本地人，也是小熊集市中最年轻的创业者。“我的手作铺铺位平均每天能销售1000元左右。”她笑着说，“来了集市，接触到很多年轻朋友，大家经常在一起分享收获和经验。”

“集市的经营者大部分是95后、00后，现在我们的商户库里还有6000多人想要报名。”小熊集市主理人熊英东说。

“我们在有条件的街区、开放空间以及符合相应标准的沿街餐饮商铺等开展外摆经营，集市经营主体大部分是小微企业、手工艺人及青年创业者。”重庆市城市管理局执法监督处处长辜敏说，“外摆集市有效激发了消费需求，提振了消费信心，同时促进了就业创业。”

精心运营，打造良好经营环境

在南岸区涂山镇的耍街集市，一辆经过艺术改造的粉色小篷车格外醒目。

“我从小就喜欢不同口味的泡面，自己研究吃法，很想把自己的心得分享给更多人。”罗诗雨是一名泡面爱好者，她有入驻集市的想法，但是因为没有经营经验，一直在犹豫。这时，耍街集市主理人卢律向她推荐了餐车经营户王艺桦。

两个95后一拍即合。一个负责店铺装饰，一个负责拓展品类，改造后的泡面小铺很快成了集市的热门打卡点。

集市人气高，离不开团队的精心运营。卢律介绍，创业者正式入驻集市前，客服会帮助他们对铺位和产品进行视觉设计，“我们想为年轻人创业提供更多便利，因此从包装到运营提供一条龙服务。”

在九龙坡区石坪桥街道的小花集市，一套烹饪工具、数把折叠椅、后备箱拼凑出的简易工作台，就成了90后刘槟宾独自运营的私家厨房。

站在创意十足的招牌和氛围灯旁，刘槟宾麻利地制作炒面，不到3分钟，一碗热气腾腾的炒面就到了顾客手里。“集市为我们解决了很多经营难题，虽然我只有一个人，但也能运营。”

石坪桥街道是重庆主城区人口密度最大的街区之一，常住人口超过3万人，周边小区众多，游玩场所却不多。石坪桥街道党工委书记张建图说：“我们一直想为社区做加法，丰富居民的休闲体验，所以引入创业者建立了小花集市。”

“想要运营好集市，一定要把好入口关。”张建图说，“比如，在这里摆卖的商品仅限日用小百货、小装饰品及部分无油烟的小吃。再比如，商户不能使用高音喇叭以免制造噪声。”

加强保障，助力集市快速发展

集市开起来了，怎样才能管理好？小花集市每周开放7天，客流量大，给相关部门带来不小的压力。

“集市有需求，我们第一时间进行保障。”九龙坡区城市管理局办公室主任吴松说，区城市管理局在集市安装了免费直饮水机和移动公厕，协调自来水公司为集市安装供水管网。

小花集市里每个店铺都配发了垃圾桶，石坪桥街道还安排专门人员每天对集市旁的河道进行清漂保洁。“附近就是居民区，不能让集市给居民造成困扰。”张建图说。

“小花集市开街当天，65户店主户均销售额达到4000元以上，吸引了上万人的客流量，周边社区的好多居民被吸引而来。”张建图说，“集市的到来，盘活了整个街道，还为附近的商业综合体引来了客流，带火了入驻商场的餐饮商家。”

小熊集市所属的江北区五里店街道市场监管所负责监管食品安全。五里店街道市场监管所副所长朱仁兴说：“每当有新商户入驻集市，我们都会主动发放食品卫生宣传材料，指导其向市场监管所申请备案。”

“我们每天都会抽检几家商户，每周会把集市上的商户巡查一遍。”朱仁兴说，除了定期对从业人员健康证明、进货票据、贮存条件等情况进行督查，监管人员还应商户邀请，到现场宣传各类食品安全常识。“我们和商户的心愿一致，都希望集市越来越好。”

“我们将把各项政策落实落细，多渠道、多措施维护消费市场，为集市打造放心经营的空间，打通城市经济发展的‘毛细血管’。”辜敏说。

《 人民日报 》（ 2023年07月17日 06 版）

(责编：曹淼、李源)

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