人民网北京7月17日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局应急办消息，17日8时30分，中国气象局将台风应急响应提升为三级。

今年第4号台风“泰利”（强热带风暴级）的中心今天早晨5时（北京时，下同）位于我国广东省湛江市东偏南方向约375公里的南海西北部海面上，即北纬20.0度、东经113.7度，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径300至320公里，十级风圈半径90公里。

预计，台风中心将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强，并于17日夜间在广东阳江到海南文昌一带沿海登陆（台风级或强台风级，35至42米/秒，12至14级），18日进入北部湾，以后趋向越南北部沿海和广西沿海。

避险指南

1.关紧门窗，紧固易被风吹动的搭建物。

2.窗外易掉落的物品需要收回，如花盆、衣物等。

3.检查电路、炉火、煤气等设施是否安全。

4.如台风加上打雷，还需注意防雷。

5.家里进水了，要垫高柜子、床等家具，特别要把大米、蔬菜等食物放在高处。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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