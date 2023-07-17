原标题：《2022-2023全球计算力指数评估报告》发布——人民政协网

7月12日，《2022-2023全球计算力指数评估报告》（以下简称：《报告》）正式发布。这是《报告》第三年发布，继续关注计算力对经济发展的推动作用，并着重从美国、中国、日本、德国、印度等15个国家，互联网、制造和金融等13个行业及新兴技术三个维度分析计算力的需求变化和未来趋势。

《报告》指出，在全球GDP增长乏力的背景下，数字经济保持强劲增长，算力是经济增长的主要驱动力。数据显示，全球主要国家数字经济占GDP的比重持续提升，预计样本国家整体比重将从2022年的50.2%增长到2026年的54.0%。计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.6‰和1.7‰，预计该趋势在2023—2026年将继续保持。

《报告》认为，算力作为新兴生产要素，加大算力投资可能带来一国（或地区）稳态经济增长率的跃升，算力先发国家或地区的优势会随着算力投资比重的增加进一步获得强化，算力资本、算力服务协同互补，赋能产业数字化和数字产业化。

《报告》显示，以AIGC（生成式AI）为首的应用表现强劲，推动智能计算快速、持续增长。IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%，成为驱动互联网、制造、金融、教育、医疗等行业当下与未来创新发展的重要引擎。

从国家算力指数排名看，《报告》通过综合计算能力、计算效率、应用水平和基础设施支持四个维度的评估得出评分，将国家分成领跑者国家（60分以上）、追赶者国家（40-60分）和起步者国家（40分以下）三个梯队。美国和中国依然分列前两位，同处于领跑者位置；追赶者国家包括日本、德国、新加坡、英国、法国、印度、加拿大、韩国、爱尔兰和澳大利亚；起步者国家包括意大利、巴西和南非。

从行业来看，全球计算力水平TOP5的行业是互联网、制造、金融、电信和政府。制造行业首次超过金融行业，排名全球第二。同时，制造业的IT投入产出比表现更好，制造业全球Top30的企业中， IT每投入1美元，可以拉动45美元的营收额产出，6美元利润产出。

IDC中国副总裁周震刚表示，全球数字经济持续稳定增长，算力已经成为推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。全球企业在数字化转型的浪潮下开始加速数字化进程，各国家和行业计算力发展水平总体呈上升趋势，在此背景下，推动算力基础设施的发展，已经成为拉动数字经济发展的关键因素。

浪潮信息副总裁张东指出，一方面，算力在经济发展中的作用不断凸显，AIGC、AI4S等创新技术应用对算力产生巨大需求，另一方面，摩尔定律接近极限，性能提升变缓，单纯依靠芯片获得算力增长的传统模式需要重新思考。对于当前算力发展存在的供需失衡问题，张东认为需要通过多元化的算力平台、系统化的设计思维、基建化的算力供给方式、生态化的协作模式来解决当前算力存在的挑战。

清华大学全球产业研究院副院长李东红指出，算力的提高对一国经济增长的拉动效应非常显著，且随着计算力指数的增加，提升效应会越来越明显。算力投资流向实体经济，用于实现产业数字化转型过程中，直接参与最终生产过程；流向数字产业，可以提供算力服务。加大算力投资已经成为驱动国家经济增长的新引擎。

《报告》是国际数据公司IDC、清华大学全球产业研究院和浪潮信息共同完成的研究成果，旨在强化对全球计算产业的洞察，为发挥算力的赋能价值、推动计算产业的高质量发展贡献力量。本次发布的报告在此前研究基础上，根据最新调研结果，揭示了全球算力发展的最新动向。

(责编：曹淼、李源)

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