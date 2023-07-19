2023中国互联网大会在京召开。来源：受访者供图

人民网北京7月19日电 （记者许维娜）7月18日，以“促进数实融合 赋能千行百业”为主题的2023（第二十二届）中国互联网大会在京开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明出席大会开幕式并主旨发言。中国互联网协会理事长尚冰、北京市人民政府副秘书长许心超出席大会开幕式并致辞。

尚冰在大会上表示，当前，信息革命时代潮流正加速向经济社会各领域广泛渗透，加快发展以互联网为代表的数字经济已成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。面对新时代互联网发展面临的新形势、新任务、新要求，要抓住新的发展机遇，尚冰提出四点建议：一是筑牢数实融合发展底座；二是合力打造协同创新生态；三是持续构筑国际竞争优势；四是积极践行行业社会责任。

许心超表示，迈入数字经济时代，互联网正迎来从促进个人生活消费到赋能产业转型升级的新阶段。北京市将继续发挥教育、科技、人才资源优势，紧抓发展机遇期，以互联网产业的高质量发展加速推动数实融合，深入拓展数字经济发展新空间。他提出五点建议：一是坚定互联网开源发展理念，加强顶层设计，建立基于开源贡献的评价和激励机制；二是加大互联网基础设施建设，夯实城市数字基础底座；三是布局互联网技术前沿领域，推动形成更多重大原始创新成果；四是充分发挥数据要素作用，建设数据专区，陆续开展数据安全有序跨境流动；五是优化互联网发展环境，推动互联网平台经济持续健康发展。

中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨以“发力互联网平台 赋能数字化转型”为主题发表主旨报告。他指出，当前是我国互联网平台企业发展的新一轮机遇期，全社会的数字化转型为互联网企业发展开拓了新的蓝海，5.5G+云计算+AI等新一代IT推动摩尔定律持续发展，健全透明可预期的常态化监管制度，支持互联网平台做大做强。他呼吁，互联网企业不仅要降本增效，更积极的做法是加大创新力度，发挥经济新引擎的更大潜力。

北京智源人工智能研究院院长、北京大学计算机学院教授黄铁军以“人工智能大模型现状与展望”为主题发表主旨报告。他指出，当前生成式AI有强大的智能，影响深远，未来3年，除了语言，大模型正在迅速扩展视觉、听觉、具身、行动等通用智能，影响将更大。未来10年，智力革命已经打响，就像工业革命解放体力，就像电力革命解决能源流通，是全新生态的构建，开源开放生态终将胜利。

2023中国互联网大会开幕式现场。来源：受访者供图

会上举行了2023中国互联网大会开幕启动仪式，中国互联网协会副理事长兼秘书长、中国信息通信研究院院长余晓晖发布了《中国互联网发展报告（2023）》，中国互联网协会副理事长、数字化转型与发展工作委员会主任、伏羲智库创始人、清华大学互联网治理研究中心主任李晓东发布了《2023年度“互联网助力经济社会数字化转型”案例》。

(责编：申佳平、吕骞)

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