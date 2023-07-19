人民网北京7月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，18日，中国—东盟打击侵权假冒合作发展论坛在广西壮族自治区梧州市举办，会议指出中国与东盟国家在打击侵权假冒、保护知识产权领域展开有效合作，取得积极成效。

会议指出，中国政府长期坚持走中国特色知识产权保护与发展之路，持续构建横向协同、纵向贯通、内外联动的知识产权保护体系，有效遏制侵权假冒发展势头，与东盟国家在打击侵权假冒、保护知识产权领域有效合作，取得积极成效。广西充分发挥独特区位优势，开辟中国—东盟知识产权保护和打击侵权假冒合作新模式。下一步，中国政府将继续与东盟国家携手，加强知识产权保护领域经验交流、信息共享、联合执法等多方面合作，为深化知识产权全球治理持续作出新贡献。

世界知识产权组织副总干事王彬颖代表世界知识产权组织总干事邓鸿森对论坛举办表示热烈祝贺，高度赞赏中国政府在加强涉外知识产权审判，营造市场化营商环境方面取得的成就。多年来，中国与东盟国家深入交流合作，通过保护创新成果和知识产权，为区域经济发展提供稳定环境，中国—东盟经贸关系已成为区域合作的典范。世界知识产权组织期待与中国、东盟国家和其他成员国加强合作，创造有利环境，促进对知识产权的可持续尊重，提高有效实施知识产权的能力。

据悉，本次论坛是第20届中国—东盟博览会框架下的高层论坛，由世界知识产权组织、市场监管总局、广西壮族自治区人民政府共同主办。

(责编：申佳平、吕骞)

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