人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）今日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，商务部副部长郭婷婷透露，下一步，将立足商务工作“三个重要”定位，全力以赴稳外贸稳外资促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

郭婷婷介绍，今年以来，商务部着力推动商务领域各项工作，推动出台了一系列政策措施，上半年商务运行总体呈现恢复态势，商务高质量发展稳步推进。

一是国内消费较快恢复。组织开展了“2023消费提振年”系列活动，出台促进家居消费等政策措施，积极恢复和扩大消费。上半年社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%。其中，接触型消费明显回升，餐饮收入增长21.4%。升级类商品增势良好，新能源汽车销量增长44.1%；限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长17.5%、10.5%。网络购物较快增长，实物商品网上零售额增长10.8%，占社零总额比重达26.6%。

二是对外贸易保持增长。面对国际需求疲弱等挑战，商务部认真落实外贸稳规模优结构的意见，帮助企业拓市场稳订单。上半年货物进出口20.1万亿元，增长2.1%，出口增长3.7%，顺差2.8万亿元，扩大17.4%。一季度中国出口占国际市场份额达到14.0%，同比提升0.3个百分点。从结构来看，我国与新兴市场贸易好于对欧美贸易，上半年对东盟、拉丁美洲、非洲地区进出口分别增长5.4%、7.0%、10.5%，对欧盟增长1.9%，对美国下降8.4%。民营企业进出口韧性较强，增长8.9%，占比进一步提升3.3个百分点，达到52.7%。“新三样”动能强劲，出口合计增长61.6%，成为贸易新增长点；机电产品出口增长6.3%。服务贸易增长较快，前5个月服务进出口2.6万亿元，增长10.2%，其中旅行服务进出口增长67.0%。

三是吸收外资基本稳定。今年以来，全力开展“投资中国年”系列活动，更大力度吸引和利用外资。新设外资企业数量快速增长，上半年新设外商投资企业2.4万家，增长35.7%；实际使用外资7036.5亿元，下降2.7%。发达国家对我投资保持增长，法国、英国、日本、德国投资分别增长173.3%、135.3%、53.0%、14.2%。引资质量持续提升，高技术产业引资增长7.9%，占比提升3.9个百分点达到39.4%，其中高技术制造业引资增长28.8%。开放高地带动作用明显，21个自贸试验区吸收外资1296.6亿元，增长8.2%，占全国比重达18.4%。

四是对外投资合作平稳发展。上半年对外非金融类直接投资4316.1亿元，增长22.7%。绿色、数字、蓝色经济等新领域合作不断拓展，今年以来与巴西等4国新签相关合作备忘录，累计已经和41个国家开展相关领域合作。对外承包工程提质增效，上半年完成营业额4901亿元，增长7.0%，一批重点项目建设运营稳步推进。

五是多双边合作不断深化。不断扩大面向全球的高标准自贸区网络，推动RCEP全面生效，全面开展中国—东盟自贸区3.0版等谈判，举行中国与DEPA成员部长级会议，积极推进加入CPTPP。上半年与厄瓜多尔签署自贸协定，实质性完成与新加坡自贸协定升级后续谈判，与尼加拉瓜自贸协定早期收获安排生效实施。坚定维护多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，引领《投资便利化协定》文本谈判成功结束，完成《渔业补贴协定》国内批约，在贸易与环境等领域提出14份中国提案。持续深化双边经贸合作，举办了中法企业家委员会第五次会议、中德企业家圆桌会、中国—中亚五国经贸部长会议、中非经贸博览会、中国—中东欧国家博览会等。

(责编：孙红丽、吕骞)

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