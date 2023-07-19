人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：上半年对外贸易保持增长 吸收外资基本稳定

2023年07月19日15:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）今日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，商务部副部长郭婷婷透露，下一步，将立足商务工作“三个重要”定位，全力以赴稳外贸稳外资促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。

郭婷婷介绍，今年以来，商务部着力推动商务领域各项工作，推动出台了一系列政策措施，上半年商务运行总体呈现恢复态势，商务高质量发展稳步推进。

一是国内消费较快恢复。组织开展了“2023消费提振年”系列活动，出台促进家居消费等政策措施，积极恢复和扩大消费。上半年社会消费品零售总额22.8万亿元，同比增长8.2%。其中，接触型消费明显回升，餐饮收入增长21.4%。升级类商品增势良好，新能源汽车销量增长44.1%；限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长17.5%、10.5%。网络购物较快增长，实物商品网上零售额增长10.8%，占社零总额比重达26.6%。

二是对外贸易保持增长。面对国际需求疲弱等挑战，商务部认真落实外贸稳规模优结构的意见，帮助企业拓市场稳订单。上半年货物进出口20.1万亿元，增长2.1%，出口增长3.7%，顺差2.8万亿元，扩大17.4%。一季度中国出口占国际市场份额达到14.0%，同比提升0.3个百分点。从结构来看，我国与新兴市场贸易好于对欧美贸易，上半年对东盟、拉丁美洲、非洲地区进出口分别增长5.4%、7.0%、10.5%，对欧盟增长1.9%，对美国下降8.4%。民营企业进出口韧性较强，增长8.9%，占比进一步提升3.3个百分点，达到52.7%。“新三样”动能强劲，出口合计增长61.6%，成为贸易新增长点；机电产品出口增长6.3%。服务贸易增长较快，前5个月服务进出口2.6万亿元，增长10.2%，其中旅行服务进出口增长67.0%。

三是吸收外资基本稳定。今年以来，全力开展“投资中国年”系列活动，更大力度吸引和利用外资。新设外资企业数量快速增长，上半年新设外商投资企业2.4万家，增长35.7%；实际使用外资7036.5亿元，下降2.7%。发达国家对我投资保持增长，法国、英国、日本、德国投资分别增长173.3%、135.3%、53.0%、14.2%。引资质量持续提升，高技术产业引资增长7.9%，占比提升3.9个百分点达到39.4%，其中高技术制造业引资增长28.8%。开放高地带动作用明显，21个自贸试验区吸收外资1296.6亿元，增长8.2%，占全国比重达18.4%。

四是对外投资合作平稳发展。上半年对外非金融类直接投资4316.1亿元，增长22.7%。绿色、数字、蓝色经济等新领域合作不断拓展，今年以来与巴西等4国新签相关合作备忘录，累计已经和41个国家开展相关领域合作。对外承包工程提质增效，上半年完成营业额4901亿元，增长7.0%，一批重点项目建设运营稳步推进。

五是多双边合作不断深化。不断扩大面向全球的高标准自贸区网络，推动RCEP全面生效，全面开展中国—东盟自贸区3.0版等谈判，举行中国与DEPA成员部长级会议，积极推进加入CPTPP。上半年与厄瓜多尔签署自贸协定，实质性完成与新加坡自贸协定升级后续谈判，与尼加拉瓜自贸协定早期收获安排生效实施。坚定维护多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，引领《投资便利化协定》文本谈判成功结束，完成《渔业补贴协定》国内批约，在贸易与环境等领域提出14份中国提案。持续深化双边经贸合作，举办了中法企业家委员会第五次会议、中德企业家圆桌会、中国—中亚五国经贸部长会议、中非经贸博览会、中国—中东欧国家博览会等。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：上半年对外贸易保持增长 吸收外资基本稳定
　　人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）今日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，商务部副部长郭婷婷透露，下一步，将立足商务工作“三个重要”定位，全力以赴稳外贸稳外资促消费，为推动经济持续回升向好提供有力支撑。 郭婷婷介绍，今年以来，商务部着力推动商务领域各项工作，推动出台了一系列政策措施，上半年商务运行总体呈现恢复态势，商务高质量发展稳步推进。…
中国—东盟打击侵权假冒合作发展论坛在广西梧州举办
　　人民网北京7月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，18日，中国—东盟打击侵权假冒合作发展论坛在广西壮族自治区梧州市举办，会议指出中国与东盟国家在打击侵权假冒、保护知识产权领域展开有效合作，取得积极成效。 会议指出，中国政府长期坚持走中国特色知识产权保护与发展之路，持续构建横向协同、纵向贯通、内外联动的知识产权保护体系，有效遏制侵权假冒发展势头，与东盟国家在打击侵权假冒、保护知识产权领域有效合作，取得积极成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部