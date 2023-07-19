人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：下半年还有一批跨国公司高管有访华计划

2023年07月19日16:41 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）“据初步了解，下半年还有一批跨国公司的高管有访华的计划，我们将为他们来华考察投资环境、对接发展战略、洽谈合作项目提供最大程度的便利。”在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，商务部外国投资管理司司长朱冰表示，中国开放的大门将越开越大，欢迎广大跨国公司继续投资中国，共享中国庞大的市场和开放发展的红利。

朱冰指出，今年以来，跨国公司的高管纷纷来华访问，实地考察投资环境，寻求在华发展新机遇，这充分体现了广大外国投资者有强烈的意愿投资中国，对中国市场的前景还是十分看好的。

“商务部热烈欢迎各国投资者来华，王文涛部长今年20多次会见来访的跨国公司高管，详细介绍了我国吸引和利用外资的新政策新举措，并和这些企业家就巩固现有合作基础、进一步挖掘合作潜力进行了深入交流。”朱冰说。

朱冰还介绍，近期，商务部在常态化交流机制的基础上，升级建立了外资企业圆桌会议制度，拓展了中国政府与外资企业的沟通交流渠道，有助于进一步加强交流，及时回应企业关切，帮助协调解决外资在华经营的困难和问题，提升了服务保障的有效性和针对性。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：下半年还有一批跨国公司高管有访华计划
　　人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）“据初步了解，下半年还有一批跨国公司的高管有访华的计划，我们将为他们来华考察投资环境、对接发展战略、洽谈合作项目提供最大程度的便利。”在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，商务部外国投资管理司司长朱冰表示，中国开放的大门将越开越大，欢迎广大跨国公司继续投资中国，共享中国庞大的市场和开放发展的红利。…
商务部：下半年将全力推动外贸促稳提质
　　人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）7月19日，国新办举行新闻发布会，介绍2023年上半年商务工作及运行情况。 商务部对外贸易司司长李兴乾表示，下半年，商务部将继续坚持问题导向，会同各地各部门形成政策合力，全力推动外贸促稳提质。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部