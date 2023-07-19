人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）“据初步了解，下半年还有一批跨国公司的高管有访华的计划，我们将为他们来华考察投资环境、对接发展战略、洽谈合作项目提供最大程度的便利。”在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，商务部外国投资管理司司长朱冰表示，中国开放的大门将越开越大，欢迎广大跨国公司继续投资中国，共享中国庞大的市场和开放发展的红利。

朱冰指出，今年以来，跨国公司的高管纷纷来华访问，实地考察投资环境，寻求在华发展新机遇，这充分体现了广大外国投资者有强烈的意愿投资中国，对中国市场的前景还是十分看好的。

“商务部热烈欢迎各国投资者来华，王文涛部长今年20多次会见来访的跨国公司高管，详细介绍了我国吸引和利用外资的新政策新举措，并和这些企业家就巩固现有合作基础、进一步挖掘合作潜力进行了深入交流。”朱冰说。

朱冰还介绍，近期，商务部在常态化交流机制的基础上，升级建立了外资企业圆桌会议制度，拓展了中国政府与外资企业的沟通交流渠道，有助于进一步加强交流，及时回应企业关切，帮助协调解决外资在华经营的困难和问题，提升了服务保障的有效性和针对性。

(责编：孙红丽、吕骞)

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