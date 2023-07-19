人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）7月19日，国新办举行新闻发布会，介绍2023年上半年商务工作及运行情况。

关于上半年的进出口表现，商务部对外贸易司司长李兴乾介绍，今年以来，外贸面临的外部挑战确实在明显增多，国务院及时出台了政策措施，全力支持外贸企业开拓市场。总的来看，面对严峻复杂的外部环境，上半年外贸顶住了压力，展现了较强的韧性。有这样三个突出的表现：

第一，实现了贸易规模的总体稳定，贸易额保持增长。1-6月，我国货物进出口突破了20万亿元人民币，同比增长2.1%，与疫情前的同期也就是2019年上半年比较，增长了36.7%。我国继续保持货物贸易第一大国地位。市场份额稳中有升。据世贸组织最新数据，一季度，全球出口同比下降1.6%，中国出口国际市场份额14%，跟去年一季度相比，增长了0.3个百分点。监测也表明，二季度，中国出口占国际市场份额仍然保持了稳中有升的态势。在全球市场整体需求不振的背景之下，周边的国家和地区出口普遍两位数下降。中国出口市场是多元的，产品是丰富的，有效地对冲了外需疲弱和部分产品周期性下降的影响。当前中国外贸的表现是符合预期的。

第二，实现了贸易质量的持续提升。今年1-6月，新兴市场占进出口份额比去年同期提高1.8个百分点，达到63.5%。对自贸协定伙伴的进出口增长2.4%，对“一带一路”沿线国家增长9.8%，这都是高于整体出口增速的。出口产品在提质升级，高品质、高技术、高附加值产品增势强劲。上半年，电动载人汽车、太阳能电池和锂电池合计拉高整体出口增速1.8个百分点。外贸业态也在创新发展。向全国复制推广了30个外贸新业态优秀实践案例，上半年跨境电商出口增长19.9%，保持了较快的发展势头。

第三，外贸有力服务经济发展大局。外贸持续推动国民经济恢复向好。外贸直接和间接带动就业1.9亿人。去年取消了对外贸易经营者备案登记，进一步激发市场主体的积极性。1-6月，有进出口实绩的外贸企业同比新增了3.5万家。在保障国内市场的供应方面，积极扩大粮食、能源资源品和优秀消费品的进口，满足了国内生产生活需要。在扩大开放方面，推动RCEP对15个签署国全面生效，内外循环更加畅通。

另外，关于5、6月份我国进出口增速下滑，李兴乾表示，这是世界经济复苏乏力在贸易领域的直接反映。具体分析，这两个月的进出口增速下滑，主要有四个原因：

第一，整体外需持续疲弱。主要发达国家仍然采取紧缩政策应对高通胀，部分新兴市场汇率大幅波动、外汇储备不足，这些都显著抑制了进口需求。

第二，电子信息行业在周期性下行。消费电子类产品是我国的优势出口产品，但是这个领域存在一个“奥林匹克周期”，目前这个四年左右的周期还处于低谷。受此影响，占我出口比重超三成的计算机、集成电路、手机这些产品的出口增速两位数下降。

第三，去年同期进出口基数明显抬升。去年5-6月，月均进出口额是3.57万亿元人民币，比前4个月月均3.14万亿元高出了4300亿元。

第四，进出口价格在下降。现在国际大宗商品价格一直在走弱，5月份我国进口价格下降了4.5%，6月份进一步下降了8.5%，出口价格同比从5月份开始也由正转负。

“虽然5、6月份进出口同比增速下降，但是环比保持增长。交通部门监测的全国港口外贸货物和集装箱吞吐量也在增长，实际货物进出仍然是比较活跃的。因此，对下半年外贸的前景我们保持乐观预期。”李兴乾说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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