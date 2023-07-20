原标题：300余项精品市场活动拉动文化消费

昨天，第十一届北京惠民文化消费季系列活动在E9创新工场7号空间举办推介会，推荐今年消费季期间的优质活动和惠民助企政策，并发起成立北京文化消费创新促进产业联盟。

北京惠民文化消费季自2013年创办至今已历十年，有效挖掘了市场潜力、激发了消费活力、释放了增长动力。这十年，也是北京文化消费的带动力、辐射力、引导力、创新力显著增强的十年。亮相推介会的许多机构都在这十年中诞生并成长。成立八年的北京天桥艺术中心是北京演艺风向标之一，今年上半年票房收入已破亿元，超越2019年同期。北京凯声文化传媒有限责任公司这十年除了推出孩子们熟知的《凯叔·声律启蒙》外，还在优质儿童有声书、儿童剧方面获得稳步发展。成立两年多的BOM 嘻番里，以兴趣社交为核心运营理念，年吸引顾客过百万，年收入逾1.7亿元。成立近三年的城市探索运营服务平台“通城记”，提供多种城市游玩小循环方案，还联合今年的惠民文化消费季推出“城市宝藏”新功能，以打卡集章的形式串联起京城近百余家优质商户，发起全城寻宝之旅，集齐所有印章的市民和游客可获得丰厚奖励。

本届惠民文化消费季搭建了以20余项主体活动为引领，300余项精品市场活动为协同的活动体系，在演艺、书香、文创、酷玩、艺术、娱游六大领域中，均有重点活动。

市文资中心负责人介绍，今年消费季呈现五大亮点，即注重时间空间“双延展”，活动全年覆盖，并积极开展进校园、进社区、进乡村、进园区、进商圈；注重供给需求“双提振”，聚焦新兴文化消费模式及热点娱乐方式，做强线下消费体验，做好线上消费互联；注重城市乡村“双覆盖”，组织开展京郊微度假娱游、文化市集活动、打卡活动等，有效促进城乡融合、城市更新；注重重点普遍“双结合”，聚焦重点领域、重点人群、重点时间段，抓住“五一”、暑期、国庆等文化消费关键时间节点，释放文化消费引力；注重品牌服务“双升级”，持续升级北京文化消费品牌榜、品牌周、文化消费论坛、京彩文化消费嘉年华等自有品牌。

推介会现场，北京天桥艺术中心、北京中创文旅文化产业集团有限公司、北京首创郎园文化发展有限公司、北京观恒文化发展研究院等十家知名文旅机构共同倡议发起北京文化消费创新促进产业联盟。联盟的工作目标是建立文化产业创新链服务平台、促进数字文化消费创新、探索“北京文化消费大数据云”建设、发起文化消费品牌共创计划、建立文化消费促进融媒服务平台、强化跨界联动和服务京津冀协同，并将形成财政资金支持、惠民活动带动、品牌塑造引导三方面互补互促的工作机制，开创文化消费促进工作体系架构的新格局。（记者 李洋）

(责编：曹淼、陈键)

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