原标题：澄迈今起发放超百万元消费券

为了进一步提振澄迈县县域消费，7月20日至8月23日，澄迈县商务局、澄迈县旅游和文化广电体育局联合美团共同打造“嗨购暑假·畅游澄迈”促消费活动，共计发放超百万元线下消费券，这也是该县第四次发放上百万元的优惠券。

此次消费券活动将精准补贴旅客及本地居民消费需求，激发本地消费增长，主要用于住宿、餐饮等消费补贴活动。活动期间内将分为5轮滚动发放，每个用户每轮限领取一张住宿满减券和三张餐饮堂食消费券，同一用户ID消费券每轮只能使用一次，券不可叠加使用。

据悉，用户通过美团App可搜索“澄迈消费券” “畅游澄迈”等关键词进入活动页面。需要注意的是，消费券使用期间需开启定位，且定位在澄迈县内方可使用消费券。（记者 高懿）

(责编：曹淼、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经