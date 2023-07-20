原标题：释放家居消费潜力 巩固消费恢复势头

家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。近日，商务部等13部门印发关于促进家居消费的若干措施，从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面提出11条具体措施。

在18日举行的国务院政策例行吹风会上，相关部门负责人就“促进家居消费 着力扩大内需”有关情况进行了介绍。

推动家居消费绿色化、智能化、适老化

“总的考虑是，以绿色化、智能化、适老化为‘发力点’，提升供给质量，创新消费场景，改善消费条件，优化消费环境，疏堵点、解难点、治痛点，促进家居消费恢复和升级。”商务部副部长盛秋平说。

一是注重政策协调联动。若干措施将促进家居消费与老旧小区改造、住宅适老化改造、一刻钟便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策有机融合，形成促消费的合力。

二是坚持供需两端同时发力。若干措施提出支持企业加快智能家居产品研发、开展家居产品反向定制、促进智能家居设备互联互通、支持家居适老化改造、支持旧房装修和局部改造等举措，着力提升供给质量和水平。

三是加快绿色低碳循环发展。若干措施提出扩大绿色家居产品销售、促进二手家居产品流通、健全废旧家电家具回收网络等举措，打通家居新品销售、二手产品循环利用、废旧产品回收的全链条。

四是着力构建“大家居”生态体系。若干措施坚持系统观念，鼓励家居企业加强产业链供应链协同，为消费者提供一站式、全场景家居解决方案。

促进家居产业升级和消费升级

当前，家居消费呈现定制化、智能化、绿色化、健康化的趋势。工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼说，近年来，家居消费已成为仅次于汽车的家庭第二大支出，市场空间非常大。

他表示，下一步将着力在优供给、强产业、扩消费、促发展等方面发力，继续培育15个300亿元规模的特色集群，引领带动家居产业高质量发展；聚焦智能家居、银发经济等消费热点，每年推广150项以上功能化、绿色化、智能化的家居产品；继续培育一批服务型制造家居示范企业和平台，让更多质优价廉的家居产品惠及广大老百姓。

商务部消费促进司司长徐兴锋介绍，商务部将在全国范围组织开展“家居焕新消费季”活动，协同各方搭建产销对接平台，优化消费供给，强化央地联动、加强政企协同、打通线上线下、充分发挥展会作用，释放家居消费潜力。

在保障家居产品质量方面，国家市场监督管理总局质量监督司负责人王胜利介绍，今年上半年，全国市场监管部门共查处家具及建筑装饰装修材料类、家用电器及电器配件类产品质量违法案件6600多件，罚没3500多万元，移送司法机关的案件12件。

“我们将继续在家居产品标准、认证、质量安全及价格监管等方面加大工作力度，着力保障家居产品质量，维护市场秩序，保护消费者合法权益。”王胜利说。

为家居消费提供更多服务和便利

住宅小区是居民生活的主要空间，家居消费的主要场景也是在小区。“推进老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等工作，对于促进家居消费、提高居民生活品质具有重要意义。”住房和城乡建设部房地产市场监管司负责人周韬说。

此次发布的若干措施提出，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造，政策支持范围扩大到本人及配偶双方父母自住住房加装电梯等改造。

周韬表示，将鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造；加强技术指导，提高居家适老化水平；推进社区便民商业服务设施建设，发展社区便民服务；完善废旧物资回收网络，有效改善消费条件。

“打造旧房装修和局部改造样板间，推出价格实惠的产品和服务套餐”“鼓励有条件的居民小区利用闲置房屋设置家电家具临时存放场所，方便居民开展装修”“推动在居民小区规范设置废旧家具、装修垃圾投放点，推广线上预约收运”……若干措施提出一系列惠民举措，解决二手房装修的相关痛点问题。

徐兴锋说，除了打造“样板间”、开发“储藏室”、设置“回收站”三条便民措施，文件还专门提到，充分调动居委会、社区等基层组织积极性；鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持。“总之，提供更多的服务和便利，充分释放家居消费的潜力。”（记者 潘洁、谢希瑶）

(责编：曹淼、陈键)

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