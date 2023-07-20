新华社评论员

“必须以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进新征程生态环境保护工作，谱写新时代生态文明建设新篇章。”习近平总书记近日在全国生态环境保护大会上发表重要讲话，全面总结我国生态文明建设取得的举世瞩目的巨大成就，深入分析当前生态文明建设面临的形势，深刻阐述新征程上推进生态文明建设需要处理好的重大关系，系统部署全面推进美丽中国建设的战略任务和重大举措，为进一步加强生态环境保护、推进生态文明建设提供了方向指引和根本遵循。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，开展了一系列开创性工作，决心之大、力度之大、成效之大前所未有，生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐，实现由重点整治到系统治理的重大转变、由被动应对到主动作为的重大转变、由全球环境治理参与者到引领者的重大转变、由实践探索到科学理论指导的重大转变。经过顽强努力，我国天更蓝、地更绿、水更清，万里河山更加多姿多彩。新时代生态文明建设的成就举世瞩目，成为新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的显著标志。

当前，我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期。今后5年是美丽中国建设的重要时期，要深入贯彻习近平生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

循道而行，功成事遂。总结新时代十年的实践经验，分析当前面临的新情况新问题，继续推进生态文明建设，必须以习近平生态文明思想为指导，正确处理高质量发展和高水平保护的关系、重点攻坚和协同治理的关系、自然恢复和人工修复的关系、外部约束和内生动力的关系、“双碳”承诺和自主行动的关系。正确处理好几个重大关系，就要站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，坚持系统观念，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，不断增强各项工作的系统性、整体性、协同性，因地因时制宜、分区分类施策，始终坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，激发起全社会共同呵护生态环境的内生动力，坚持达到“双碳”目标的路径和方式、节奏和力度应该而且必须由我们自己作主，牢牢把握生态环境保护工作主动权，更好推进新时代生态文明建设。

久久为功，方可善作善成。全面推进美丽中国建设，要持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准治污、科学治污、依法治污，保持力度、延伸深度、拓展广度，深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续改善生态环境质量。要坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，加快形成绿色生产方式和生活方式，厚植高质量发展的绿色底色，拓宽绿水青山转化金山银山的路径，为子孙后代留下山清水秀的生态空间。要积极稳妥推进碳达峰碳中和，构建清洁低碳安全高效的能源体系，守牢美丽中国建设安全底线，保障我们赖以生存发展的自然环境和条件不受威胁和破坏。

生态是统一的自然系统，是相互依存、紧密联系的有机链条，要从系统工程和全局角度寻求新的治理之道。全面推进美丽中国建设，要健全保障体系。要强化法治保障，完善绿色低碳发展经济政策，推动有效市场和有为政府更好结合，加强科技支撑，推进绿色低碳科技自立自强，狠抓关键核心技术攻关，培养造就一支高水平生态环境科技人才队伍，构建美丽中国数字化治理体系，建设绿色智慧的数字生态文明。统筹各领域资源，汇聚各方面力量，打好法治、市场、科技、政策“组合拳”，就能形成建设美丽中国的强大合力。

办好中国的事情，关键在党。建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，必须坚持和加强党的全面领导。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，认真学习领会、深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进一步激发做好生态环境保护工作的强大动力，以高度的责任感、使命感不折不扣贯彻落实党中央决策部署，扎实推进生态文明建设，加快建设美丽中国。

新华社北京7月19日电

(责编：王震、陈键)

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