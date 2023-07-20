康淼 颜之宏 吴剑锋 王思北

五千多年中华文明薪火相传，奔涌不息。进入信息化时代，随着我国网民规模达到10.67亿人，古老东方大国如何在互联网浪潮中继续书写“网络文明”新篇章，成为新的时代课题。

7月18日至19日，2023年中国网络文明大会在厦门举行，全方位展现了我国新时代网络文明建设取得的一系列丰硕成果，展示了网络空间治理的新格局。

新成效：网络诚信建设不断推进

作为现实世界的映射，网络空间文明程度是网民“幸福指数”的基本参照。信息时代如何更好加强网络诚信建设，共享美好数字生活，成为与会人士关注的话题。

2023年中国网络文明大会网络诚信建设高峰论坛上发布的《中国网络诚信发展报告2023》显示，网民对2022年网络诚信建设状况满意率为84.24%。73%的网民认为2022年网络诚信状况比上年有所提升。

满意率的提升，来自各方工作的不断推进。

网络诚信建设必须以法治护航。根据《中国网络诚信发展报告2023》，2022年我国制定或修改、出台有关网络诚信的法律2部、综合性规划3个、司法解释10部、涉及网络诚信的行政法规15部，政策法规不断完善，网络诚信基础进一步夯实。

最高人民检察院检察技术信息研究中心副主任冯涛在网络法治论坛上介绍说，经过一年多的实践，全国检察机关研发建用并取得成效的法律监督模型达3000多个，挖掘线索40多万条，监督成案12.3万余件，初步形成数字检察规模效应。

记者从网络诚信建设高峰论坛上获悉，去年以来，全国网信系统共约谈网站平台1.4万家，对9000多家网站平台予以警告，指导处置各类网站账号29万个，移送司法机关相关案件线索1.7万件。加强依法治网，遏制网络乱象，惩处传播虚假有害信息等违法违规行为，推动网络诚信建设成为网络执法的一项重要任务。

多方协同凝聚网络诚信之力。在与会人士看来，网络诚信建设是一项系统工程，需要政府部门、网络社会组织、互联网企业和广大网民共同努力，凝聚起网络诚信建设的强大力量。

提高公众素养，增强防谣能力；聚焦群众关切，联动权威辟谣；践行社会责任，打造清朗阵地；齐力共治谣言，筑牢防谣屏障……网络辟谣论坛上，“携手抵制网络谣言”倡议的发布，为全社会携手抵制、各方面共同治理网络谣言筑牢共识、夯实基础。

新趋势：新兴技术汇聚“向善”力量

大会期间发布的《互联网平台企业履行社会责任评估报告2023》指出，互联网平台企业履行社会责任情况不断向好，企业治理、劳动者权益保护、消费者权益保护、平台治理、公平运营、环境保护、社会促进等七项指标与上年度相比均有提升。

“数字化技术已经为我国公益慈善插上了腾飞的翅膀。”在数字公益慈善发展论坛上，中国社会保障学会会长郑功成表示，我国公益慈善事业已经处在全面数字化转型阶段，参与者的大众化、支付方式的便捷化以及各类形式的灵活化，使实施公益慈善具有无限潜力，为新时代公益慈善事业发展注入了蓬勃活力。

郑功成说，一些互联网企业将核心技术向各类慈善组织开放，并且不断深耕适用于公益慈善的数字化技术，使网络技术进一步具备了人文关怀与公益慈善的理念。

网络诚信建设高峰论坛上，“互联网平台企业履行社会责任典型案例”的发布，从不同维度展示了12家平台企业在履行社会责任方面的创新探索。

“去年8月，淘宝推出了首个电商平台未成年人保护模式，通过平台技术创新，实现‘不主动推荐，搜索不可见，可见不可买’的分层保护机制，为青少年营造绿色健康的网上消费环境。”阿里巴巴集团公共事务总裁闻佳分享了企业在未成年人保护方面的实践。

“我们将持续携手商家合作伙伴用户，利用人工智能等新技术为建设良好网络生态贡献力量，继续履行好企业的社会责任。”闻佳说。

“腾讯将在‘科技向善’的路标下，不断守正创新，持续聚焦突出问题，加大技术研发、产品优化和服务运维等力度，为健康网络生态建设提供丰富的工具箱。”腾讯集团高级副总裁郭凯天在网络生态建设论坛上说。

新风尚：优质内容充盈网络空间

“我们平台上有一位青年内容创作者制作了名为《超级外卖员》的短视频，其中一集讲述他给一位守护海上孤岛的灯塔工人送去家人亲手做的饭菜的故事，引来了大流量。”在大会主论坛上，哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿的分享，让与会人士感受到积极向善的优质网络内容与广大网民精神需求之间的“双向奔赴”。

大会发布的《中国网络文明发展报告2023》显示，我国网络空间文化建设蓬勃发展，网络文化精品持续涌现，中华优秀传统文化绽放异彩，不断满足人民群众高品质精神文化需求。

电影《我和我的祖国》《长津湖》，电视剧《觉醒年代》《人世间》，电视节目《中国诗词大会》《典籍里的中国》《唐宫夜宴》……近年来，一批唱响时代主旋律、展示中华文化审美内涵的优秀文艺作品，通过网络的二次传播，影响力进一步扩大，有效提振民族精气神。

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，是中华民族的根和魂。从五千多年的中华文明中汲取创作源泉，让优秀传统文化更好滋养人们的精神世界，通过互联网促进中外文明交流互鉴，成为与会人士的普遍共识。

“在世界文明史上，中华文明是唯一没有中断过的人类文明。”网络内容建设论坛上，中国历史研究院副院长李国强说，数千年历史进程中，在农耕文明、游牧文明、海洋文明的相互激荡、相互浸润下，中华文明不断吐故纳新、赓续延绵，始终保持着旺盛的生命力。

“以苏绣为代表的非遗文化，是中华民族悠久灿烂历史文明的印记，互联网和数字技术则是人类创新发展的智慧结晶。”国家级非遗代表性传承人、中国工艺美术大师姚建萍在网络文明国际交流互鉴论坛上说，“我们将继续立足优秀文化根脉，借力互联网持续扩大传播规模，以数字化技术促进苏绣的系统性保护和发展。”

文明中国，未来可期。2023年中国网络文明大会落下帷幕，网络文明建设的恢弘画卷徐徐铺展。

新华社厦门7月19日电

(责编：王震、陈键)

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