新华社北京7月19日电（记者张辛欣 王聿昊）工业和信息化部新闻发言人赵志国19日在国新办发布会上表示，工业和信息化部深入推进信息无障碍建设，指导1735家主流常用网站和手机App完成适老化改造。加快推进App专项整治行动，今年以来累计通报188款侵害用户权益行为的App。

赵志国介绍，工业和信息化部组织制定《小程序个人信息保护规范》等19项标准。同时，加强App重点问题监管，深化垃圾信息和诈骗电话治理。上半年，共拦截垃圾信息超90亿次，拦截涉诈电话14.2亿次和涉诈短信15.1亿条，营造更安全的信息服务环境。

信息通信业不仅事关百姓生活，也赋能产业发展。会上发布的数据显示，1至6月我国智能手机出货量1.24亿部。截至6月底，电信业务总量同比增长17.1%。我国累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户，5G应用融入国民经济各领域，成为推动实体经济数字化转型升级的关键驱动。

赵志国说，下一步将继续坚持适度超前，加快推进5G网络和千兆光网建设，开展“信号升格”专项行动，全面提升重点场景5G网络质量。持续优化农村和边疆地区网络的覆盖水平。加强5G增强技术研发，积极探索6G潜在的关键技术研发。

此外，在规范移动互联网应用服务方面，工业和信息化部将重点整治用户反映突出的欺骗误导下载、强制自动续费等痛点问题，推广“骚扰电话拒接”服务，全面推进常用电信服务线上办、异地办，为用户提供更便捷、更贴心的信息通信服务。

(责编：王震、陈键)

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