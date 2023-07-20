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工业生产稳步恢复 数字化升级提速

工信部有关负责人解读上半年工业发展

2023年07月20日09:00 | 来源：新华每日电讯 新华财经
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新华社北京7月19日电(记者张辛欣 王聿昊)行至年中，工业经济走势备受关注。面对压力挑战和多重不确定因素，工业经济发展如何？稳住工业发展，下一步将出台哪些举措？在19日举行的国新办发布会上，工业和信息化部有关负责人进行了回应。

应对风险挑战 工业生产稳步恢复

今年以来，一批稳经济政策效果持续显现，各地密集推出支持制造业发展的举措。在政策助推和产业各界的努力下，工业经济保持恢复发展的势头。上半年，规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速较一季度加快0.8个百分点。5、6月当月同比增速分别为3.5%、4.4%，呈现逐月回升态势。

工业和信息化部新闻发言人赵志国说，工业企业利润降幅连续3个月收窄。重点行业稳步恢复，为稳住工业大盘起到支撑作用。5月份装备制造业利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长。汽车制造业、电气机械和器材制造业等行业利润保持较高增长。

值得一提的是，工业出口提质升级，为工业经济恢复注入活力。上半年，包括新能源汽车、锂离子电池、太阳能电池为代表的“新三样”出口同比增长61.6%。

“当前工业经济发展中还面临需求不足、效益下滑等困难。但从趋势上看，我国工业持续发展的基本面没有改变。”赵志国认为，稳工业要更加重视扩大有效需求、抓好重点产业、增强内生动力。

他表示，工业和信息化部将把稳增长放在更加突出位置，加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。在努力扩大有效需求方面，深入开展消费品、原材料“三品”行动，组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，将联合国家开发银行实施专项贷款，加大制造业投资力度。

通过质量引领 赋能中小企业

加快助企纾困，为稳工业运行注入内生动力。

今年以来，从中央到地方出台一系列助企政策，广大中小企业迎难而上、努力前行，中小企业生产经营总体保持恢复态势。其中，“小巨人”、专精特新企业营业收入、利润增长均高于规上工业企业，展现出较强的韧性。

当前中小企业企稳回升的基础尚不牢固，要进一步加大扶持力度，切实解决企业面临的困难。工业和信息化部运行监测协调局局长陶青在发布会上说，工业和信息化部等九部门联合印发《质量标准品牌赋值中小企业专项行动（2023—2025年）》，聚焦中小企业发展需求，采取针对性措施帮扶中小企业。

陶青表示，将坚持以中小企业需求为导向，通过质量提升、标准引领、品牌建设，不断推动增强企业竞争力和发展力。面向中小企业提供专业培训，引导企业防控质量风险；支持专精特新“小巨人”企业发挥好“独门绝技”优势，积极参与国际标准化工作；引导中小企业提升品牌意识，推动品牌标准贯标，增强企业品牌建设能力。

加快数字化升级 推动提质增效

发布会上，一组数据引人关注：截至目前，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，其中，2500余个达到了智能制造能力成熟度2级以上水平，基本完成了数字化转型。

面对来自成本和市场等压力挑战，工业企业正通过数字化升级提升效益降低成本，拓展发展空间。

“今年以来，制造业企业改造升级需求不断释放，我国制造业智能化转型保持良好态势。”陶青介绍，智能制造新场景、新方案、新模式不断涌现，促进产业提质增效和节能降耗。

绿色化转型，同样为工业发展积蓄新动能。陶青说，钢铁行业干熄焦、烧结余热发电等技术逐渐普及，石化行业千万吨级炼油、百万吨级乙烯等大型化装备应用水平持续提高。工业和信息化部已累计对超5万家企业开展节能监察和诊断服务，能源资源利用效率提升，资源循环利用能力增强。

陶青说，我国在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域建成了45个国家先进制造业集群，主导产业总产值达20万亿元。

工业和信息化部有关负责人表示，将以智能制造为主攻方向，统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，出台加快推进制造业绿色化发展指导意见，不断增强实体经济发展新动能。

“我们将进一步扩大制造业、信息通信业高水平开放，推动构建互利共赢的国际产业合作体系。”赵志国说。

(责编：王震、陈键)
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