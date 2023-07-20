上半年全国一般公共预算收入同比增长13.3%
2023年07月20日09:01 | 来源：新华每日电讯 新华财经
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据新华社北京7月19日电（记者申铖 韩佳诺）财政部19日发布数据显示，今年上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%。
分中央和地方看，今年上半年，中央一般公共预算收入53884亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入65319亿元，同比增长13.5%。
从主要税收收入项目看，今年上半年，国内增值税37503亿元，同比增长96%，主要是去年同期留抵退税较多，基数较低；国内消费税8272亿元，同比下降13.4%；企业所得税26859亿元，同比下降5.4%；个人所得税7800亿元，同比下降0.6%；进口货物增值税、消费税9234亿元，同比下降9.5%；关税1251亿元，同比下降13.6%。
(责编：王震、陈键)
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