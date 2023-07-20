人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：上半年我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势

2023年07月20日09:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况时指出，2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。

该负责人介绍，国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%。商务大数据对重点电商平台监测显示，上半年全国网络零售市场主要呈现以下特点：

一是部分品类商品销售快速增长。上半年，18类监测商品中，有8类商品增速超过两位数。其中，金银珠宝、通讯器材同比分别增长33.5%和23.3%。

二是在线服务消费增势较好。上半年，在线餐饮销售额同比增长27.9%。在线旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长272.4%和69.8%，比一季度分别加快156.6和50.6个百分点。

三是各地区网络零售持续向好。上半年，中部、东部、西部和东北地区网络零售额同比分别增长16.1%、13%、11.5%和9.1%，比一季度分别加快4.8、4.4、4.6和5.4个百分点。

四是农村网络零售保持增长。上半年，全国农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%，比一季度加快3.7个百分点。其中，农村实物商品网络零售额1.02万亿元，同比增长11.3%。全国农产品网络零售额0.27万亿元，同比增长13.1%。

五是电商新业态新模式彰显活力。上半年，重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元，累计直播场次数超1.1亿场，直播商品数超7000万个，活跃主播数超270万人。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
经济大家谈：上半年国民经济恢复向好 我国经济结构不断优化
　　人民网北京7月20日电 （记者栗翘楚）近日，国家统计局发布上半年国民经济运行数据。初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。…
商务部：上半年我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势
　　人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况时指出，2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。 该负责人介绍，国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部