人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人介绍2023年上半年网络零售市场发展情况时指出，2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。

该负责人介绍，国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%。商务大数据对重点电商平台监测显示，上半年全国网络零售市场主要呈现以下特点：

一是部分品类商品销售快速增长。上半年，18类监测商品中，有8类商品增速超过两位数。其中，金银珠宝、通讯器材同比分别增长33.5%和23.3%。

二是在线服务消费增势较好。上半年，在线餐饮销售额同比增长27.9%。在线旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长272.4%和69.8%，比一季度分别加快156.6和50.6个百分点。

三是各地区网络零售持续向好。上半年，中部、东部、西部和东北地区网络零售额同比分别增长16.1%、13%、11.5%和9.1%，比一季度分别加快4.8、4.4、4.6和5.4个百分点。

四是农村网络零售保持增长。上半年，全国农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%，比一季度加快3.7个百分点。其中，农村实物商品网络零售额1.02万亿元，同比增长11.3%。全国农产品网络零售额0.27万亿元，同比增长13.1%。

五是电商新业态新模式彰显活力。上半年，重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元，累计直播场次数超1.1亿场，直播商品数超7000万个，活跃主播数超270万人。

(责编：孙红丽、高雷)

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